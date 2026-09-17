Una niña llama a emergencias y alerta de que su padre intentaba estrangular a su madre en Málaga

Una menor de edad alertó este miércoles al servicio de emergencias 112 al presenciar cómo su padre intentaba estrangular a su madre en la vivienda familiar, situada en la urbanización Pinares de San Antón, en Málaga. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió salvar la vida de la mujer, que permanece hospitalizada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas en una vivienda de la calle Leoni Benabú. La menor llamó al 112 para pedir ayuda y explicar que su madre se encontraba herida y no respondía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061. A su llegada, los agentes encontraron a la mujer, de 35 años, en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación. Tras conseguir reanimarla, fue trasladada a un centro hospitalario de Málaga, donde permanece ingresada.

En la misma vivienda, los agentes localizaron sin vida al hombre, de 39 años, que se había quitado la vida después de la agresión.

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La Policía Nacional investiga lo ocurrido como un caso de violencia de género. Según fuentes policiales, ninguno de los dos figuraba en el sistema VioGén ni constaban denuncias previas.

Seis víctimas mortales en Málaga en 2026

El caso se produce mientras Andalucía ha registrado diez mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, seis de ellas en la provincia de Málaga, según los datos recogidos en la información de las autoridades.

La agresión coincide además con la celebración en Sevilla de un comité de crisis de violencia de género, convocado para analizar la situación y las medidas de protección de las víctimas.