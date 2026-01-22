Nuevo accidente ferroviario: un desprendimiento en Asturias se salda sin víctimas

El accidente se saldó sin heridos pero el tren sufrió daños en su carrocería.

Otro accidente ferroviario se ha producido la tarde de este jueves en Asturias. Un tren de cercanías que circulaba en dirección Oviedo sufrió un percance al superar el túnel del Padrún e impactarse contra un desprendimiento de una de las paredes del túnel.

El accidente se saldó sin heridos pero el tren sufrió daños en su carrocería. Según los reportes el maquinista detuvo la unidad, confirmó que todos los pasajeros estaban bien y continuó el recorrido hasta la estación de Oviedo.

Esta es una última hora sobre el accidente ferroviario en Asturias. La Región ampliará esta información a medida que sea posible. Toda la información, también en la edición en papel y en las redes sociales minuto a minuto.