Óscar Puente comparece junto a representantes de Adif y Renfe, en directo

Óscar Puente comparece en rueda de prensa ante los medios de comunicación, desde la sede del Ministerio

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ofrece una rueda de prensa este miércoles 21 de enero. En esta comparecencia está acompañado por dos representantes de empresas del sector: el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez.

El ministro dará explicaciones tras la tragedia ocurrida el pasado domingo en Córdoba en la que fallecieron 43 personas y un día después de que muriese un maquinista en prácticas al descarrilar un tren en Barcelona por el temporal.

En la comparecencia, el ministro Óscar Puente aparece arropado a ambos lados de los directores de Adif y Renfe. De izquierda a derecha, se disponen en la rueda de prensa José Alfonso Gávez, director de Operaciones de Renfe;

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

"Primero quiero trasladar nuestro más sentido pésame , apoyo y cercanía a las familias. Todos ellos son el centro de esta comparecencia, porque para ellos estamos trabajando desde el primer minuto, quiero agradecer a todos los profesionales sanitarios, adif y agentes que participaron en el dispositivo"

Explicar los dispositivos desplegado desde el primer minuto y explicar minuto a minuto las características y los protocolos y las causas que han derivado este terrible accidente

Investigación compleja que necesita tiempo y la revisión exhaustiva de todos los elementos implicados, hablar de causas antes de conoce

"Es una investigación compleja que requiere tiempo. Todos los factores deben ser analizados"

"No se va a hacer ningún tipo de especulación. Sería además irrespetuoso con las víctimas y sus familias"

Ángel García de la Bandera , director de Tráfico de Adif

"En nombre de Adif y en el mío propio todas las condolencias a los familiares"

"En su llamada, el maquinista del Iryo comunica que se había enganchado la catenaria"

"Se intentó hablar con el maquinista del Alvia en dos ocasiones sin lograrlo"

"Pequeño incendio que el maquinista pide que se suspenda el tráfico en sentido Sevilla"

"A las 19,45 horas, el maquinista del Iryo ya comunica que se trata de un desarrilamiento y hay un pequeño incendio"

"Son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas y es muy difícil conocer todo el contexto"

"Se está activando la alerta, se van activando también locomotoras de asistencia"

"No he dsetallado el momento concreto de la colisión de los dos trenes porque no lo tenemos"

"A partir de los avisos, se activan todos los protocolos de emergencia, contigencia de Adif que va coordinado con las empresas ferroviarias y van trascendiendo las noticias"

"Se está llevando con pulcrituz la recuperación de los restos"

"Hemos introducido maquinaria pesada para rescatar a las personas que todavía pueda haber atrapadas"

"700 millones de euros en la renovación de las instalaciones de esta estación, en Adamuz se sustituyeron dos desvíos que cambió dos carriles y traviesas en mayo de 2025 quedaron finalizadas"

"Tenemos idenificadas cuatro inspecciones, tres en la estación y uno en el desvío"

"Este 7 de enero se comprobó las últimas instalaciones, no se detectaron en las cuatro inspecciones ningún fallo que evidencien la causa del accidente"

"Las cuatro inspecciones que se hicieron antes del accidente no revelaron ninguna anomalía"

"La reducción de velocidad en las líneas de alta velocidad es una practica habitual por seguridad"

"A todos nos interesa que ha pasado"

José Alfonso Gávez, director de Operaciones de Renfe

"En torno a las 19,50 horas conocemos la primera información sobre accidente de graves consecuencias"

"Al conocer las primeras notificaciones, se activa el nivel 2 de emergencia"

"Un grupo de gestión de crisis, un grupo o dos de téfonos a disposición, de asistencia psicológica, de comunicación externa, de ayuda financiera y un sexto grupo"

"Objetivo principal: la atención a las personas"

"Una de esas medidas es la activación de centros de atención a los familiares que se activa a las 21,00 horas"

Las últimas actualizaciones de la investigación

Las investigaciones sobre el accidente de Adamuz se centran en unas marcas detectadas en los bogies del tren de Iryo que no descarrilaron y también en otros convoyes que circularon antes por ese tramo. Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, “es verdad que los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares”. Más tarde precisó que se trata de muescas de “un milímetro de espesor y una cierta anchura, de varios centímetros”.

Puente subrayó que aún no se sabe el origen de esas señales: “La cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse”. Por ello, recalcó que “en este momento no es posible establecer una conclusión” y que el estudio es “tremendamente complejo”.

El ministro añadió que otros trenes revisados que pasaron por la zona en “un margen superior a la hora” no presentan esas marcas, y que incluso hay casos que generan dudas, ya que “en uno de los que sí las tiene, hay dos marcas pero en el lado izquierdo, no en el derecho, que es donde se aprecian las marcas en el Iryo”. Por eso, advirtió que vincularlas directamente a una rotura de vía “es prematuro”.

Sobre la obra de renovación, rechazó que se usaran materiales de baja calidad: le “parece una barbaridad esa afirmación” y aseguró que “no se contratan obras 'low cost””. Recordó que la vía fue renovada el año pasado, pasó todas las pruebas exigidas y “cumplía todos los parámetros de seguridad que establece la normativa”.

En cuanto a la secuencia del accidente, Puente explicó que los primeros coches del Iryo no percibieron el impacto. “Hay una primera llamada, donde el maquinista de Iryo avisa que ha sufrido un enganchón, lo que él cree que ha sucedido”. De hecho, “las primeras cinco unidades [del tren] están intactas”. Tras bajarse del tren, se produce una segunda comunicación en la que indica “que no es enganchón es descarrilamiento, además tengo un incendio y estoy invadiendo parte de la vía”. Entre ambas llamadas pasaron “tres o cuatro minutos” y, cuando el tren se detuvo, “el impacto ya se ha producido”.