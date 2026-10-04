El PP exige a Sánchez que convoque elecciones generales “ya”: “Aprieta el botón”

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales “ya” y le ha instado a no prolongar más la decisión. “Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón”, reclamó en unas declaraciones remitidas a los medios.

Tellado ha defendido que la convocatoria electoral sería, a su juicio, la mejor política de vivienda del Gobierno, al asegurar que el PP será quien “construya ese millón de casas que necesita el país”. En este sentido, ha sostenido que un eventual decreto de disolución de las Cortes tendría el respaldo de “la inmensa mayoría de los españoles”.

El dirigente popular también ha advertido a Sánchez de que cuanto más retrase las elecciones, peor será para él. “Mejor noviembre que diciembre, marzo o julio. Haznos caso. Ya lo verás”, afirmó. Frente a este escenario, aseguró que el PP está “preparado” para afrontar una nueva cita con las urnas.

Críticas a Sánchez y al CIS

Tellado ha acusado además al presidente del Gobierno de permanecer “tumbado en el diván de la Moncloa” mientras, según su versión, encarga al presidente del CIS, José Félix Tezanos, realizar encuestas “a toda prisa” para decidir si adelanta las elecciones o las deja para dentro de unos meses.

El secretario general del PP ha aprovechado también para lanzar duras acusaciones contra el PSOE. Ha confiado en que el periodo de reflexión de Sánchez no sirva para repetir actuaciones que, a su juicio, ya se produjeron anteriormente.

En concreto, ha reclamado que los socialistas no estén “montándose cloacas en los bajos fondos del socialismo”, “contactando con narcoclanes para acabar con jueces” ni celebrando “sórdidas reuniones” en Moncloa o Ferraz para actuar contra el Estado de Derecho.

Tellado augura el final del Gobierno de Sánchez

El dirigente popular ha augurado igualmente el final de lo que considera “el peor Gobierno de la democracia”. Tellado ha diferenciado la “agonía” del Ejecutivo de la situación del país y ha asegurado que “la pesadilla llega a su fin”.

Según su pronóstico, España está “muy cerca” de contar con un Gobierno que ha definido como “limpio, valiente y decente” y que, a su juicio, es el que el país merece.

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Tellado ha situado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como protagonista de la próxima etapa política. “El presidente Feijóo abrirá una nueva etapa”, afirmó, antes de reivindicar que su llegada al Gobierno supondría “mucho más que un mero cambio de gobierno”.

“Será todo un cambio de época para recuperar todo lo que se ha destruido y se ha secuestrado en estos años”, ha concluido.