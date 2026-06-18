Publican el informe sobre el estado del clima en España en 2025: Galicia ya no es donde sale menos el sol

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de hacer público su balance climático anual, y los datos oficiales vuelven a desmontar uno de los grandes tópicos meteorológicos del país. Según los registros definitivos del pasado año, Galicia ha logrado esquivar los últimos puestos en el ranking de territorios en los que menos sale el Sol.

El documento revela que otras zonas del extremo norte peninsular han sufrido una mayor falta de luz natural. Comunidades como el País Vasco, Cantabria y diversos puntos de Asturias anotaron un menor número de horas de sol a lo largo de 2025. La nubosidad de estancamiento castigó con mucha más fuerza a la cornisa cantábrica oriental, liberando al noroeste del dudoso honor de ser la región más oscura del mapa.

Para entender por qué los números gallegos aguantan el tipo, hay que fijarse especialmente en el comportamiento del sur de la comunidad. La provincia de Ourense y el entorno de las Rías Baixas han funcionado como un potente motor de cielos despejados. De hecho, ciudades como Vigo o Pontevedra consolidan registros de luz que sorprendentemente compiten de tú a tú con algunas áreas del interior o incluso de la vertiente mediterránea, lo que empuja la media autonómica hacia arriba.

Gran parte de la explicación de este fenómeno durante 2025 reside en la persistencia de las dorsales anticiclónicas. Estas situaciones de altas presiones actuaron como un muro prolongado a lo largo del año, bloqueando la llegada de las clásicas borrascas atlánticas durante semanas enteras. Este bloqueo atmosférico se tradujo en largas rachas de tiempo seco y luminoso en el flanco occidental de la península.

Finalmente, el análisis subraya un cambio evidente en el patrón de precipitaciones. Aunque los acumulados de lluvia siguen siendo cuantiosos cuando entra un temporal en Galicia, las precipitaciones tienden a concentrarse en menos días pero más intensos. Esta nueva dinámica climática libera muchas más jornadas en el calendario para el buen tiempo, dibujando un escenario mucho más soleado de lo que dicta la leyenda tradicional.