Los candidatos a la presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, debatirán hoy sentados en sillas blancas cara a cara en una mesa rectangular de dos metros y medio de largo y no podrán hacer uso de dispositivos electrónicos. Así lo avanzaron los responsables de la Academia de la Televisión en un encuentro con la prensa para dar a conocer los detalles y preparativos del “Cara a Cara 2026” que tendrá lugar en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los detalles los desgranaron los vicepresidentes de la Academia de Televisión José María Irisarri y Beatriz Maesso, junto a Jesús Lozano, director de realización y miembro de la Junta Directiva de la entidad, que cuenta con un presupuesto aproximado de 700.000 euros para la celebración de este cara a cara y el debate a cuatro de la próxima semana. En este aspecto, José María Irisarri indicó que el presupuesto no está “completamente cerrado porque es muy dinámico. No es desorbitado. No está fuera de mercado, encaja perfectamente con lo que está en el sector por horarios de prime time y un evento de estas características”, defendió. La Academia de Televisión, que trabaja a contrarreloj en los preparativos del encuentro, ofrecerá una señal institucional que arrancará a las 20:00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20:30 horas.

Llegada por sorteo

Como se acordó por sorteo, a esa misma hora está prevista la llegada de Alberto Núñez Feijóo, mientras que Pedro Sánchez lo hará a las 20:45 horas. Los dos candidatos serán recibidos en las proximidades del plató por la presidenta de la Academia, María Casado, y los vicepresidentes. Posarán ante la prensa para pasar al fotocall y después se dirigirán a sus respectivos camerinos. José María Irisarri señaló que no hicieron “ninguna” petición particular como comida o bebida y que todo se sorteó. A las 21:30 horas está previsto un posado con la moderadora María Casado en el plató.

El debate comenzará a las 22:00 horas y concluirá a las 00:00 aproximadamente. Así, tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos para poder hablar con sus asesores previamente acreditados y comunicados antes del debate y los responsables de maquillaje, según precisó Beatriz Maesso. No podrán utilizar dispositivos electrónicos durante esas pausas. Los bloques temáticos del debate serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. Tras el bloque de Economía y el de lucha contra la corrupción tendrán lugar las dos pausas publicitarias. Cada bloque durará 16 minutos, con lo cual cada candidato tiene ocho minutos por bloque.

Alberto Núñez Feijóo abrirá el debate y Pedro Sánchez será quien lo cierre. Contarán con un minuto y medio inicial para hacer su valoración de la legislatura y con un minuto de oro final para terminar el evento.