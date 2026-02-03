La UME despliega 250 militares y 90 vehículos especializados en Huelva, Cádiz y Granada ante el temporal

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este martes en varios puntos de Andalucía con un contingente de más de 250 militares y 90 vehículos especializados, operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. El operativo está formado por unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y del Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla).

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Andalucía y la UME en su cuenta de la red social "X", las unidades del Segundo Batallón llevarán a cabo tareas de contención de balsas mineras, así como rescate acuático y terrestre.

El Ministerio de Defensa ha usado la citada red social para alabar la disposición de la UME para ayudar "a quien la necesita en cualquier emergencia". "Una vez más, ayuda en Andalucía, en esta ocasión ante la alerta por las intensas lluvias", ha agregado.

La Junta de Andalucía había pedido al Gobierno la preactivación de la UME para la eventual contención de balsas mineras y posibles rescates acuáticos y terrestres, una medida enmarcada en el nivel 2 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, dada la situación meteorológica e hidrológica que se plantea para los próximos días.

El operativo desplegado

Para hacer frente al temporal, se ha desplegado un operativo que integra diversas capacidades críticas. Entre ellas, los equipos de Salvamento y Rescate, especializados en la búsqueda, rescate y evacuación de personas en zonas de difícil acceso, y los de Ingeniería y Desescombro, encargados de la limpieza de viales, el apuntalamiento básico de estructuras dañadas y el movimiento de tierras.

Además, se han activado unidades de Gestión de Aguas, que realizan tareas de contención y canalización de masas de agua, así como el achique de agua y lodos en áreas inundadas mediante maquinaria de alta capacidad. El operativo cuenta también con Apoyo Aéreo, con dos helicópteros del Ejército de Tierra que llevan a cabo misiones de reconocimiento y evacuaciones de emergencia.

Paralelamente, el contingente militar está preparado para brindar apoyo logístico esencial, asegurando que los ciudadanos afectados reciban la asistencia básica mientras se trabaja en la estabilización de las infraestructuras.