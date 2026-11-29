La celebración de las elecciones generales despierta dudas respecto a las posibilidades de no escoger entre las distintas opciones de voto. Es por este motivo que algunas personas deciden no acudir a las urnas, optando por la abstención, mientras que otras se decantan por el voto en blanco. El voto nulo es una tercera opción, en la que algunas personas pueden incurrir por error. Así, en el sistema electoral español, la abstención, el voto nulo y el voto en blanco forman parte de tres formas de desafección ciudadana con un impacto muy distinto en las urnas.

Voto en blanco, voto nulo y abstención, en qué se diferencian y a quién favorece cada uno

Mientras que la abstención consiste en no acudir a votar y el voto nulo invalida la papeleta al incluir alteraciones o elementos ajenos -dejando ambos intacto el reparto de escaños-, el voto en blanco, emitido mediante un sobre vacío, sí se contabiliza como un voto válido. Esta diferencia técnica convierte al sufragio en blanco en un factor decisivo: al engrosar el total de votos válidos, eleva el umbral mínimo necesario para obtener representación parlamentaria, lo que tiende a penalizar a las formaciones minoritarias y a beneficiar indirectamente a los partidos mayoritarios, mientras que la abstención suele favorecer a aquellas fuerzas políticas con un electorado más fiel y movilizado.

Qué es el voto en blanco

Un voto en blanco es una opción electoral válida en la que el votante acude a las urnas pero decide no apoyar a ninguna candidatura ni candidato. En las elecciones con listas cerradas -como las del Congreso, las municipales, las autonómicas o las europeas- consiste en introducir en la urna un sobre oficial completamente vacío, sin ninguna papeleta dentro. En el caso de las elecciones con listas abiertas -como las del Senado- se debe introducir la papeleta oficial sin marcar ninguna casilla al lado de los nombres de los candidatos.

Qué es el voto nulo

Un voto nulo es aquel sufragio que se declara inválido durante el escrutinio porque se ha emitido incumpliendo los requisitos formales que establece la ley electoral -en España, el artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las casuísticas habituales se dividen en defectos del sobre, de la papeleta, del contenido y errores específicos en las listas abiertas.

Cuándo se anula una papeleta

La anulación de una papeleta puede darse mediante sobres o papeletas no oficiales, introduciendo papeletas de dos o más partidos en un mismo sobre, introduciendo papeletas rotas, realizando marcas o dibujos en la papeleta, incluyendo elementos ajenos a la papeleta o -en el caso de las elecciones al Senado- marcando más candidatos de los permitidos en la circunscripción.

Existen, no obstante, tres excepciones en las que un error puede considerarse válido: introducir dos papeletas iguales, incluir papeletas con pliegues o dobleces y realizar marcas que no alteren claramente la voluntad del votante.

La abstención

La abstención es la decisión de un ciudadano con derecho a voto de no participar en unas elecciones, es decir, de no acudir a votar presencialmente al colegio electoral ni emitir su voto por correo. Es importante tener en cuenta que en España votar es un derecho constitucional, no una obligación legal, por lo que abstenerse no tiene ninguna consecuencia jurídica ni económica para el ciudadano -a diferencia de países como Bélgica o Australia, donde el voto es obligatorio. Además, la ley electoral española no exige un mínimo de participación para que una votación sea válida. Al no existir papeleta ni sobre, la abstención no entra en el cómputo de votos válidos ni en las fórmulas de reparto de escaños (como el sistema D'Hondt).

En qué favorece el voto en blanco

En las elecciones generales del 29-N, el voto en blanco no entrega escaños ni dinero público directamente a ningún partido, pero tiene un efecto matemático que perjudica a las formaciones minoritarias y favorece indirectamente a los partidos mayoritarios. Para entrar en el reparto de escaños -que se realiza mediante la ley D'Hondt-, un partido debe superar un porcentaje mínimo de votos válidos. En el caso de las elecciones generales al Congreso, este porcentaje debe ser del 3%. Como el voto en blanco sí cuenta como voto válido, hace que el total de votos suba y, por tanto, ese porcentaje mínimo equivalga a más votos.