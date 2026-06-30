La performance electoral

España ha llegado a un punto de vileza política que amenaza la salud democrática. Se está cocinando un desequilibrio involutivo por la vía de la famosa “ley de nietos” que pervierte el censo electoral y convierte el régimen sanchista en una deriva de escasas garantías para el sufragio. Visto el caos impulsado por la corrupción generalizada, no hay un día sin un nuevo imputado o imputada, no hay semana sin un informe de la UCO o de la UDEF y no hay mes sin un nuevo sumario judicial. Frente a la imputación de hasta la presidenta de la SEPI, el negacionismo sanchista es desmentido a menudo por la realidad incontestable de las investigaciones judiciales, policiales y mediáticas.

Gertru y la toda burbuja sanchista están a punto de estallar, mientras super Santos Cerdán lanza su advertencia al “one” P.S

La cancha de juego se transforma en la cloaca propicia para amaños y perversiones políticas impropias de una democracia constitucional. Incluso la secretaria de Zapatero, conocida como Gertrudis, se negó a colaborar ante la comisión del Senado que investiga de forma paralela las tropelías de este tiempo. Gertru es la guardiana del zapaterismo y la heroína custodia de su joyero, igual que Leire es la fontanera de las cloacas enfangadas, del mismo modo que Cerdán advierte con su libro “La caída” que conoce la trastienda, lo que equivale al conocimiento profundo de Ábalos, Koldo y sus mariachis de los bajos fondos y fangos en los que están sumidos quienes ahora ostentan el poder genérico, ese poder en el que confluyen los intereses políticos, económicos e ideológicos del llamado sanchismo, azuzado por sus socios y todo el lodazal que aflora en celdas, juzgados y la sincronizada.

Gertru y la toda burbuja sanchista están a punto de estallar, mientras super Santos Cerdán lanza su advertencia al “one” P.S. en forma de best seller defensivo, cual culpable arrepentido que implora la amnistía clemente del fiel escudero ajusticiado. Algo parecido puede ocurrir con Ábalos y su “Sancho Panza” Koldo, a la vista de que la Justicia premia a quienes denuncian tanta basura que ensucia los pilares de nuestra democracia, amenazada por la ambición de un poder absoluto y perpetuo con el que protegerse de jueces, fiscales y fachas en la cruzada buenista del Estado bolivariano español con el que el sanchismo conseguiría mantenerse para salir impune de todos los casos interminables de corrupción que tocan a Gobierno, PSOE y familia del régimen campante.

Pedro sólo convocará elecciones cuando el millón largo de nacionalizados españoles en el extranjero, el aparato mediático y resto del círculo vicioso estén preparados para que siga siendo el “one” tras perder unas futuras elecciones, como ocurrió en 2023, que le permitan sumar una nueva investidura Frankenstein.

Cuidado Feijóo con esta “performance” electoral que está preñando el sanchismo con el inflado del censo en el extranjero, la regularización masiva sin control que cuestionan la UE y el Supremo y el dopaje de las paguitas capaces de invertir la ecuación de las encuestas para contrarrestar el vuelco provocado ante la previsible y necesaria alternancia regeneradora del cambio.