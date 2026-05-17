Moreno promete “cuatro años más de estabilidad” en Andalucía

"No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente". Es el resumen que ha hecho el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el resultado de este 17-A, cuando ha perdido cinco diputados y se ha quedado a dos de la mayoría absoluta.

Y, pese a ser consciente de que requerirá apoyo por parte de Vox, que ha cosechado un escaño más que en los anteriores comicios andaluces, Moreno ha prometido "cuatro años más de estabilidad" para su comunidad autónoma.

Y es que, tras obtener 150.000 votos más que en 2022, tiene ahora "la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar" para "cuatro años más de reforma, de impulso, de proyectos y de estabilidad para Andalucía". "Nos vamos a dejar la piel", ha concluido Moreno, arropado por decenas de personas que le han recibido a gritos de "presidente, presidente".

Montero toma nota

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha admitido que los resultados no han sido buenos, y ha asegurado que toma nota del mensaje de la ciudadanía.

María Jesús Montero. | Europa Press

En estas elecciones, el PSOE-A ha empeorado su suelo electoral en Andalucía hasta quedarse en 28 escaños, dos menos que en junio de 2022, y con un 22,7% de votos tras perder en las ocho provincias.

Tras apuntar que ya había tenido ocasión de trasladar su enhorabuena a Juanma Moreno, ha prometido que el PSOE-A ejercerá su labor de oposición con "iniciativa, capacidad, y con toda la movilización" que pueda desarrollar frente al gobierno "de la derecha".