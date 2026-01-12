Adiós a Bob Weir, guitarrista y cofundador de Greatful Dead

Bob Weir, guitarrista, cantante y miembro fundador de Grateful Dead, falleció anteayer, 10 de enero, a los 78 años, rodeado de sus seres queridos. Su familia confirmó que, tras haber superado un cáncer diagnosticado en 2025, finalmente sucumbió a problemas pulmonares preexistentes que complicaron su recuperación.

Nacido en 1947, Weir se convirtió en una figura esencial de la contracultura estadounidense y en uno de los arquitectos del sonido psicodélico que definió a toda una generación. En 1965 cofundó Grateful Dead junto a Jerry Garcia, Phil Lesh, Bill Kreutzmann y Ron “Pigpen” McKernan, dando inicio a una de las aventuras musicales más influyentes del siglo XX. Su estilo como guitarrista rítmico —intrincado, intuitivo y profundamente musical— se convirtió en una pieza clave del inconfundible tejido sonoro de la banda.

Durante más de seis décadas, Weir mantuvo vivo el espíritu del grupo a través de proyectos como Furthur, RatDog y Dead & Company, con los que siguió llenando escenarios y conectando con nuevas generaciones de oyentes. Incluso en sus últimos años, continuó actuando con energía y dedicación, demostrando un compromiso inquebrantable con la música y con su comunidad de seguidores, los célebres Deadheads.

Su partida marca el final de una era, pero su música —eterna, expansiva y luminosa— seguirá resonando en cada improvisación, en cada carretera abierta y en cada corazón que encuentre refugio en el universo sonoro del Grateful Dead.