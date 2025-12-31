Las esquelas de este miércoles, 31 de diciembre, en Ourense

OBITUARIOS
Despedidas que dejan gran pesar en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, miércoles 31 de diciembre, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Balbina López Otero, Doña Blanca Fitera Docasar, Don Rubén Novoa Piñeiro
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
