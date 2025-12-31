Las esquelas de este miércoles, 31 de diciembre, en Ourense

ESQUELAS DE OURENSE

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, martes 30 de diciembre, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Balbina López Otero, Doña Blanca Fitera Docasar, Don Rubén Novoa Piñeiro y Doña Ángela Sousa Pérez.

Esquelas de La Región
Esquelas de La Región | La Región

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, miércoles 31 de diciembre, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Balbina López Otero, Doña Blanca Fitera Docasar, Don Rubén Novoa Piñeiro

Las esquelas de hoy, miércoles 31 de diciembre
Las esquelas de hoy, miércoles 31 de diciembre
Las esquelas de hoy, miércoles 31 de diciembre
Las esquelas de hoy, miércoles 31 de diciembre
Las esquelas de hoy, miércoles 31 de diciembre
Las esquelas de hoy, miércoles 31 de diciembre

Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats