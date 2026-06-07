Maltrato á enfermaría no quirófano de Verín
La hoguera y otras suertes
Por todos son conocidas las historias de los aquelarres y los congresos de brujas del condado. Pócimas lentamente elaboradas para realizar conjuros bien cimentados, en beneficio propio y de las fuerzas del mal. Los lugares elegidos suelen ser inhóspitos y alejados del tránsito ciudadano como, por ejemplo, las cloacas, los edificios abandonados o las zonas bajas de los puentes.
Últimamente se habla y se comenta mucho sobre las cloacas del Estado, señalando a esos canales malolientes que algunos utilizan, como vasos comunicantes, para tapar las prácticas corruptas con las que se enriquecen. Así logran comprar y callar las bocas de sus verdaderos enemigos: la honradez, la empatía, la gallardía y la decencia...
Al menos las brujas mueren quemadas en la hoguera dignamente; estos otros, los corruptos, siempre encuentran la manera de salvarse e irse de rositas.
Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte
(Albacete)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
Ourense "ouro" termal, ¡terapéutico!
ESPACIO COMPARTIDO
El parque infantil de Boborás tendrá cubierta
CUENTA DE RESULTADOS
Tiempo de Semana Verde en Galicia
MECANISMO FINANCIERO
Nueve concellos ourensanos acuden al fondo estatal de pago a proveedores