Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, a los 35 años

Tatiana Schlossberg, periodista especializada en asuntos climáticos y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes 30 de diciembre de 2025 a los 35 años, un mes después de anunciar que padecía un cáncer terminal. La familia confirmó su deceso a través de una publicación en redes sociales de la Fundación Biblioteca John F. Kennedy, donde expresaron: “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”.

En noviembre pasado, Schlossberg había revelado que sufría leucemia mieloide aguda con una mutación rara conocida como Inversión 3, un tipo de cáncer de sangre y médula ósea. A pesar de someterse a trasplantes de médula ósea, quimioterapia y ensayos clínicos, los médicos le habían pronosticado menos de un año de vida.

Hija de la diplomática Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana era nieta de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis. Dejó dos hijos: un varón nacido en 2022 y una niña en 2024, así como a su esposo George Moran, con quien compartió los últimos años de su vida.

Tatiana Schlossberg también se destacó por su labor periodística y activismo ambiental, y fue una crítica abierta de su primo Robert F. Kennedy Jr., cuestionando sus posturas como secretario de Salud durante la administración de Donald Trump.

En un ensayo titulado “Una batalla con mi sangre”, publicado poco más de un mes antes de su muerte, Schlossberg relató los momentos más difíciles desde su diagnóstico, incluyendo el impacto emocional de dejar a sus hijos pequeños y la lucha diaria contra la enfermedad.

Su fallecimiento revive la narrativa de tragedias que ha marcado a la familia Kennedy a lo largo de las décadas, desde el asesinato de su abuelo en 1963 hasta accidentes y enfermedades que han afectado a varias generaciones de la saga política estadounidense.