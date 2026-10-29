Bicicletada Popular de O Barco de Valdeorras

El fomento del uso de la bicicleta es uno de los objetivos que, desde hace años, persigue el Concello de O Barco de Valdeorras. Si a principios de año la falta de usuarios del servicio de préstamo gratuito Bicibarco llevó a retirar de las calles los equipos montados en distintos puntos de la villa allá por 2010, el alcalde, Aurentino Alonso, anunció ayer que en sus planes está “meter á xente na bici como algo habitual, repensando O Barco nese uso”. El primer paso será la primera edición de la Bicicletada Popular que organizan el Concello y +Deporte La Región para el 7 de noviembre.

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“Queremos que a Bicicletada non sexa anecdótica e que a xente teña a bici como medio de transporte”, añadió Aurentino Alonso. Apuntó que en no pocas ciudades dejó de existir el carril bici, pues los ciclistas “ya están integrados en el tráfico”. En este sentido indicó que esta circunstancia está respaldada por unos límites de velocidad que en algunas calles son de 20 o 30 kilómetros por hora. “A bici poderá convivir con outros vehículos”, apuntó.

En esta misma línea entra el proyecto de creación de un proyecto de bicis eléctricas, pensado para impulsar la movilidad sostenible, en el que participan los concellos de O Barco, Vilamartín y Carballeda, una iniciativa que fue incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) denominado Polos Camiños do Sil, impulsado por la Diputación Provincial con fondos de la Unión Europea, según apuntó el regidor barquense.

Recorrido

El recorrido fue decidido en colaboración con la Policía Local. Lo apuntó Kissy Torres, del área de Deportes, quien lo calificó de “accesible, para rapaces de tódalas idades”. Con la salida y llegada en la Praza do Concello, los participantes comenzarán a pedalear a las 9,00 horas para subir por la avenida de Marcelino Suárez y seguir por Viloira, parque empresarial de A Raña, A Proba, urbanización As Hortas, Paseo do Malecón, Pescadores y regreso al punto de partida. La distancia total a cubrir no llega a los ocho kilómetros y los inscritos irán siempre en grupo, además de existir coche escoba, por lo que Torres anima a que “ningún neno ou nena dubide en inscribirse”.

Las pocas fechas transcurridas desde la festividad del Samaín llevó a los organizadores a acordar premios para los mejores disfraces “monstruosos”. Además, los primeros 200 inscritos recibirán regalos y existirá un avituallamiento al finalizar el recorrido, así como un sorteo para mayores y pequeños.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta las 12,00 horas del día 6 de noviembre y puede encontrarse información del evento en el “qr” de la información.