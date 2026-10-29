"Mala Noite de Pedra", en Celanova

El Concello de Celanova y Mala Noite organizan “Mala Noite de Pedra” este sábado 31 de octubre, un evento que transformará la Praza do Millo y sus alrededores en un punto de encuentro para la música y el entretenimiento. Esta iniciativa busca establecer una programación específica para la festividad del Samaín, sumándose a otras tradiciones locales ya consolidadas, como el “Túnel del Terror” —organizado por la asociación Comadres de Celanova— y diversas actividades promovidas por la asociación CHEA de Celanova.

La programación de “Mala noite de pedra” comenzará a las 18,00 horas con una sesión que se extenderá hasta las 22,00 horas, la cual contará con la participación de DJ vinculados a la escena de los años 80 y 90 en Celanova: Nova 76, Lua Chea, Villa, Coyote, Novo Sol, Pétalos y Mami. A las 23,00 horas, Silee ofrecerá un concierto, seguido a las 00,30 horas por las sesiones de los DJ Freyyjrr y Diego Rivera. A lo largo de la velada, habrá espacios para tomar fotografías, un concurso de disfraces, aperitivos de temática terrorífica y otras sorpresas. La iniciativa cuenta con el apoyo de los establecimientos locales O Fiadeiro, Taberna do Galo, Pub Pk2 y Mami Discomóvil.

El claustro barroco del monasterio acogerá por primera vez “O Claustro das Ánimas”. La asociación Comadres de Celanova ha decidido trasladar su túnel del terror desde la calle hasta el corazón del claustro de Celanova; una iniciativa que cuenta con el apoyo del Concello de Celanova y la asociación Celanova CHEA. El evento tendrá lugar de 20,00 a 23,00 horas y está abierto al público en general.

Experiencia segura

Para garantizar una experiencia segura, se ruega tener en cuenta las recomendaciones de la organización: los grupos están limitados a un máximo de seis personas, y los menores de ocho años pueden participar siempre que vayan acompañados por un adulto. Se solicita a los participantes que sigan en todo momento las indicaciones del guía. Asimismo, por motivos de seguridad, no está permitido el acceso con objetos en las manos, con el rostro cubierto, con comida o bebida, ni con linternas o cualquier otro objeto que emita luz.

Las celebraciones en la localidad comenzarán ya mañana con la actividad de “truco o trato” en los establecimientos de Celanova, una iniciativa pensada para impulsar el comercio local e involucrar a toda la comunidad en los festejos de Samaín.