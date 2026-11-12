San Xoán de Río dedica un festival a la longevidad

San Xoán de Río celebrará este viernes y sábado, 13 y 14 de noviembre, el Festival Río Longevidad, una iniciativa que reunirá diferentes actividades relacionadas con el envejecimiento saludable, la salud emocional, la cultura y la convivencia en el rural.

Organizado e impulsado por el Concello de Río y financiado por la Diputación de Ourense, el festival busca crear un espacio de encuentro entre los vecinos y poner sobre la mesa la importancia de cuidar el bienestar de las personas, mejorar las relaciones sociales y avanzar en los servicios de atención y cuidados en los pueblos.

Programa

La programación comenzará el viernes, a las 20,00 horas, en el salón de plenos, con la entrega del premio Río Longevidad a la doctora Graciela Estela Varela, en reconocimiento a su trabajo en el campo de la longevidad saludable y la prevención del deterioro cognitivo. A continuación, a las 20,30 horas, se presentará el Living Lab Río Longevidad, un programa impulsado por Entre_Nós y Starbien que pretende medir y mejorar el bienestar emocional de la población del municipio.

Las actividades continuarán el sábado por la mañana. De 9,00 a 11,00 horas, el salón de plenos acogerá el foro Río Longevidad, centrado en la innovación social y los retos del envejecimiento en el medio rural. A continuación, el doctor Gustavo Cajiao dirigirá una actividad participativa sobre longevidad emocional, en la que se abordarán cuestiones como la gestión de las emociones, la adaptación a los cambios y el cuidado de la salud mental.

A las 12,00 horas, la programación se trasladará a la plaza Gabino Rodríguez, donde se inaugurará el Parladoiro da Convivencia, un banco-escultura creado por Cándido Caneiro. La obra quiere representar el encuentro entre las personas que viven en Río, aquellas que tuvieron que marcharse y las que llegan al municipio, manteniendo el vínculo con sus raíces y compartiendo el futuro del pueblo.

Continúa D’Ariya Danza Tribal Fusión con su espectáculo con la música de "De Lonxe", de Emilio Cao. La coreografía será un homenaje a quienes se marchan, a quienes llegan y a todas las personas que construyen una nueva vida lejos de su lugar de origen. A las 12,30 horas se presentará también Río Convive, un proyecto de Entre_Nós que nace en el municipio con el objetivo de conocer, mejorar y dar valor a la convivencia en el rural.

Magosto

Por la tarde, a las 16,00 horas, el polideportivo municipal acogerá "La vida en 6 estaciones", una propuesta participativa para trabajar la memoria, conectar con las emociones y fortalecer las relaciones entre las personas. El festival finalizará a partir de las 17,30 horas con el tradicional magosto, que contará con castañas, chorizos, panceta, bica, pan y vino, además de la actuación musical de Son do Sil.