La pregunta tras la huelga, ¿y ahora qué?

Y ahora qué. La peculiaridad de esta huelga la define el hecho de que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya dicho que lo que a ella le pedía el cuerpo era formar parte de un piquete. Se supone que, en este caso, esta elegante mujer recuperaría su atuendo antiguo, con la palestina incluida, de cuando defendía a Chávez y otros. Claro. Los que tenemos alguna experiencia como periodistas que tuvimos la responsabilidad de la información laboral sabemos que lo de “piquetes informativos” es un decir. Los piquetes tienen la función de extender la huelga como sea. Y pasa siempre. Aquí en Vigo, entre otros casos, se tuvieron dos ejemplos: el personal y la dueña de una pequeña peluquería familiar fueron advertidos de que si no paraban se atuvieran a las consecuencias, y la misma amenaza a una cafetería contigua.

Sobre la huelga se han escuchado cosas divergentes, como que fue una gran convocatoria de la ciudadanía o que en realidad es un recurso electoral para tratar de revitalizar a la izquierda"

Con independencia, sobre el papel, de los justos motivos o reivindicaciones de la huelga, resulta insólito que los turiferarios habituales del Gobierno nieguen que haya sido una huelga política, a la que han sido arrastrados los sindicatos sobre la marcha, y basta ver los propios discursos subsiguientes para sumarse a posteriori a la convocatoria del peculiar Sindicato de Inquilinas. E insisto, ¿y ahora qué? ¿Dónde se ha visto una convocatoria de huelga general apoyada por el propio Gobierno en ejercicio? Hay datos objetivos del alcance de la inactividad: el uso de la electricidad bajó por debajo del 8%. Claro que, para los sindicatos, ha sido un éxito, en tanto la patronal, sobre todo en casos como el de Madrid, ha sido lo contrario. Suele pasar siempre. Y como siempre, corte de carreteras, accesos a las grandes ciudades, incidentes con piquetes... lo habitual. Y ahora se acusa a la Policía, ¡como no!, de usar la violencia para detener a los pacíficos piquetes que cortaron accesos a carreteras.

Pero la huelga ha tenido lo que Ben Bradlee llamaba “el efecto tapadera”, es decir, de momento se ha dejado de hablar de los accidentes de Alvia, de la invasión de Ceuta, de la llegada de miles de inmigrantes ilegales a Canarias y su traslado inmediato en aviones del Ejército del Aire a la Península... en suma, de los otros problemas que estos días acucian al país. En todo caso, la huelga nos ha dejado, como era de esperar, la propia literatura de los habituales respaldadores del Gobierno, con su peculiar estilo. En las subsiguientes tertulias sobre la marcha, una de las contertulias llegó a decir que era “evidente que el tiempo también es facha”.

Por cierto, que el pasado año, UGT y Comisiones recibieron 511 millones de subvenciones con cargo a fondos públicos y más de 400 locales. Estos locales no tributan. Aparte, los 1.900 millones con que financian a los liberados. En España, sólo uno de cada diez trabajadores está afiliado. En cuanto a la respuesta y justificación a la huelga, se ha llegado a calificar, como es costumbre, de “esquiroles” a los trabajadores que no se han sumado. Una de unos piquetes ha llegado a decir que su derecho a impedirlo era superior al del que quisiera trabajar.

Ahora resulta que la huelga ha tenido a lo largo del día un seguimiento dispar. Pero conviene volver al inicio, y ver lo que dice el inicial convocante, el Sindicato de Inquilinas: la huelga era contra el rentismo, el capital y todos los gobiernos responsables sin excepciones, no sólo contra una sola Administración. E incluso se critica a UGT y CCOO por sumarse a posteriori, “por lo que tendrán que dar explicaciones”. Es curioso que en el motivo inicial del paro se le han ido incorporando motivaciones, como la defensa del colectivo LGTBI y los riesgos que para el mismo supondría el Gobierno de la derecha.

Sobre la huelga se han escuchado cosas divergentes, como que fue una gran convocatoria de la ciudadanía o que en realidad es un recurso electoral para tratar de revitalizar a la izquierda y de paso beneficiar al PSOE en un momento crítico. Hay una imagen que queda para siempre: un anciano que toma un café en una cafetería, dotado de un andador, que es acosado por una masa de bárbaros y tiene que salir penosamente.