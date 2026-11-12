Mientras las grandes potencias mundiales ultiman sus estrategias de cara a la próxima COP31 en Antalya, Turquía, las cumbres climáticas corren el riesgo de convertirse en otro desfile de promesas abstractas. Los grandes acuerdos globales son estériles si carecen de un reflejo directo en la vida cotidiana de las comunidades.

Por fortuna, el verdadero motor del cambio no siempre viste de traje en los despachos internacionales, sino que trabaja a pie de calle. Un ejemplo inspirador lo encontramos en Ourense, donde los Ecovigilantes de Franciscanas demuestran semana tras semana lo que significa el ecologismo puro y de acción. Este grupo de voluntariado escolar no espera a que los líderes mundiales firmen tratados; ellos se ensucian las manos limpiando el entorno, fabricando hoteles de insectos y plantando cara a la degradación ambiental desde la cercanía. Mientras la COP31 debate cuotas de emisiones, estos jóvenes ourensanos aportan su grano de arena real protegiendo la biodiversidad local. Su constancia intergeneracional nos recuerda que el discernimiento ético y el cuidado de nuestra “casa común” se ejercen con empatía tangible, alejados de los fríos automatismos tecnológicos.

La verdadera transición ecológica necesita de los grandes pactos de la COP31, pero solo se ganará si los mandatarios logran inspirar y replicar el compromiso inquebrantable de colectivos locales como los Ecovigilantes. Ellos son el espejo en el que la diplomacia climática mundial debería mirarse.

Gonzalo Sánchez

(Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense)