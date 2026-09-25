Antonio González en el Foro La Región: "El Ministerio de Sanidad es como Mordor y su ministra es Sauron"

El doctor Antonio González, exjefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Vall d’Hebron, protagonizó este jueves el Foro La Región celebrado en el salón de actos de Afundación. Durante su intervención ante el público, el especialista analizó en profundidad el impacto de la tecnología y los urgentes retos asistenciales que afronta la sanidad pública actual.

El encargado de presentar al ponente fue José María Prieto, médico y exvicepresidente del Colegio de Médicos de Lugo durante ocho años. Prieto, que es primo del conferenciante, recordó con gran afecto los veranos que ambos compartían en su juventud en la localidad de Vilariño Frío. Asimismo, desgranó con detalle la exitosa carrera profesional de González, destacando hitos como su número doce a nivel nacional en la oposición del MIR, el desempeño de jefaturas hospitalarias de primer nivel en Barcelona y la autoría de cientos de publicaciones científicas y proyectos de investigación.

María José Feijóo, Antonio González , José María Prieto y Mercedes Gobartt | Alán Pérez

Durante su discurso, Antonio González reivindicó el papel del internista para garantizar la atención integral hospitalaria y evitar la fragmentación asistencial. Defendió la asistencia compartida con los cirujanos y criticó el exceso de procedimientos innecesarios que saturan el sistema: “Demasiada medicina nos está haciendo más enfermos y más pobres”, aseveró, apostando por erradicar prácticas sin valor clínico.

Al analizar la llegada de la inteligencia artificial, González proyectó la singularidad tecnológica hacia el año 2045, aunque descartó que las máquinas vayan a sustituir a los médicos a corto plazo. Sin embargo, advirtió a sus colegas de profesión de la necesidad de adaptarse: “El médico del futuro que no domine las herramientas de inteligencia artificial no será un buen médico”. Detalló avances en la detección de enfermedades mediante imágenes de la retina o radiografías de tórax, e incidió en el uso de herramientas que transcriben la voz de la consulta para recuperar el trato humano: “Los ordenadores han convertido la medicina de lado; queremos hablar al paciente de cara”

El especialista también reveló los motivos de su dimisión en bloque del comité del MIR el pasado julio, tras denunciar el desastre organizativo de la última prueba, a la que tildó de “barbaridad” por el récord histórico de 64 preguntas anuladas. Asimismo, desmintió las palabras de la ministra Mónica García sobre las retribuciones del colectivo: “Ella cobra 90.527 euros base y el médico medio de la Seguridad Social cobra 54.000, lo mismo no es”, concluyó.

El ponente cerró su intervención con una contundente metáfora al calificar la gestión del Ministerio de Sanidad como “Mordor”, el reino del mal en “El Señor de los Anillos”. González no dudó en equiparar a los máximos responsables del departamento sanitario con los villanos de la famosa saga: “Tenemos una ministra que es Sauron y un secretario de Estado que es Saruman”, afirmó el doctor ante los presentes.

El reconocimiento más humano de sus pacientes

El momento más emotivo de la jornada se vivió durante el turno de preguntas. Varios asistentes entre el público tomaron la palabra para identificarse como antiguos pacientes del doctor Antonio González. Los presentes quisieron agradecerle públicamente no solo su intachable labor clínica, sino muy especialmente su trato humano y su empatía en la consulta. Unas muestras de cariño espontáneas que lograron emocionar visiblemente al facultativo como broche final.