Directo | Foro La Región - concierto "Historias de la carretera" con Javier Vargas

Vargas Blues Band presenta “Barrio Blues”, su nuevo trabajo discográfico, en el que Javier Vargas revisita algunos de los momentos más representativos de su trayectoria, en el Foro La Región - concierto. El álbum reúne nuevas versiones de temas emblemáticos como “Sangre Española” y “Conductores Suicidas”, junto a composiciones instrumentales y material inédito. Además, cuenta con la colaboración de Andy Vargas, integrante de Santana, que participa como vocalista en tres canciones.

Dentro de esta nueva etapa, Javier Vargas también presenta su autobiografía, “Historias de la carretera”, en un coloquio junto a Mariano Muniesa que comienza a las 20.00 horas en el Teatro Principal.

A continuación, a las 21:00 horas, el guitarrista y su banda ofrecen su concierto. Como formación invitada participa Syntomía.

En directo

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