Este término, de amplitud universal, se sintetiza en “la facultad que tenemos para hacer una u otra cosa, o simplemente no hacerla, siempre bajo la responsabilidad de cada uno”. Dentro de este concepto, está la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Española, el cual nos garantiza “la facultad de expresar ideas, opiniones e información veraz, sin censura previa”. Por tanto, todas las ideas, opiniones e informaciones, deberán ser respetadas.

No obstante se deberían excluir de este consideración, las opiniones que, dependiendo de su contenido, no se merezcan ese respeto.

A modo de ejemplo, nos preguntamos si la opinión de los terraplanistas es respetable, cuando la ciencia demuestra la redondez de la tierra. Es respetable su derecho de expresión, pero no así su opinión. De la misma forma podemos decir de las ideas. ¿Se puede respetar la idea de esclavizar a nuestros semejantes, en sus muy diversas vertientes, como la explotación laboral, sexual, infantil, etcétera? Por supuesto que no. No al abuso.

Si nos referimos a la información, ocurre lo mismo, es respetable el bulo, la mentira, la difamación, el insulto o la difusión de noticias, sin contrastar su veracidad, con intenciones espúreas? Tampoco. Por tanto, podemos concluir que el derecho de información, de ideas o de opinión, deben estar siempre ajustadas a la realidad y no a la ficción, contradiciendo la lógica, el sentido común y a la ciencia.

Nunca el mal vencerá al bien. Menos mal que la mayoría somos adultos, sabemos discernir porque analizamos los mensajes, y ya no nos creemos que se pueda caminar sobre las aguas.

Esperamos que el bien y el buen hacer se impongan al mal.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)