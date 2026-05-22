Juan Manuel Fernández: “El juez Calama es un magnífico profesional y un magnífico juez”
SE HABLÓ DE ZAPATERO
Juan Manuel Martínez dijo en el Foro La Región que el juzgar humano es insustituible para la IA
El turno de preguntas comenzó por un tema de actualidad: la imputación del expresidente Zapatero. Uno de los espectadores le preguntó si, con el ruido mediático existente, el magistrado puede estar contaminado a la hora de juzgar. “Los jueces lo que tenemos que decir lo hacemos a través de nuestras resoluciones en análisis siempre rigurosos. Yo les puedo decir que el juez Calama es un magnífico profesional y es una resolución con una motivación que está ahí; el señor Rodríguez Zapatero va a gozar de todas las garantías constitucionales y va a tener, por encima de todo, su derecho a la presunción de inocencia”, señaló.
Sobre la fecha de la resolución, dictada tras las elecciones andaluzas, Fernández aclaró que las decisiones se toman cuando procede: “Dictar una resolución exige jueces con honradez intelectual y prudencia. Esto nunca lo va a sustituir la Inteligencia Artificial; el juzgar humano es insustituible”, aseguró.
También mencionó las críticas a las resoluciones judiciales, diferenciando quién las emite. “No es lo mismo que un ciudadano critique una decisión a que lo haga el presidente del Gobierno o un alcalde, porque la obligación que tienen los responsables políticos es de lealtad institucional”, indicó. Además, volvió a reafirmar que los jueces no actúan según criterios de oportunidad política, sino conforme al principio de legalidad.
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