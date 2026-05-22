Juan Manuel Fernández: “El juez Calama es un magnífico profesional y un magnífico juez”

El turno de preguntas comenzó por un tema de actualidad: la imputación del expresidente Zapatero. Uno de los espectadores le preguntó si, con el ruido mediático existente, el magistrado puede estar contaminado a la hora de juzgar. “Los jueces lo que tenemos que decir lo hacemos a través de nuestras resoluciones en análisis siempre rigurosos. Yo les puedo decir que el juez Calama es un magnífico profesional y es una resolución con una motivación que está ahí; el señor Rodríguez Zapatero va a gozar de todas las garantías constitucionales y va a tener, por encima de todo, su derecho a la presunción de inocencia”, señaló.

Sobre la fecha de la resolución, dictada tras las elecciones andaluzas, Fernández aclaró que las decisiones se toman cuando procede: “Dictar una resolución exige jueces con honradez intelectual y prudencia. Esto nunca lo va a sustituir la Inteligencia Artificial; el juzgar humano es insustituible”, aseguró.

También mencionó las críticas a las resoluciones judiciales, diferenciando quién las emite. “No es lo mismo que un ciudadano critique una decisión a que lo haga el presidente del Gobierno o un alcalde, porque la obligación que tienen los responsables políticos es de lealtad institucional”, indicó. Además, volvió a reafirmar que los jueces no actúan según criterios de oportunidad política, sino conforme al principio de legalidad.