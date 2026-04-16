Hasta 20.000 extranjeros se beneficiarían de la regularización de inmigrantes en Galicia

El conselleiro de Emprego, José González, afirma que se "está analizando el texto" del decreto de regularización de migrantes que entra en vigor este jueves para decidir si la Xunta lo recurre.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en Santiago este jueves en el Congreso de Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, el conselleiro ha explicado que "están valorando los servicios jurídicos" esta posibilidad.

"Lo que sí podemos decir es que es un texto que no se habló con las comunidades autónomas; y lo que estamos viendo es si las alegaciones que presentamos desde Galicia, como casi la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pues si alguna de ellas se contempló", explica.

El pasado miércoles, fuentes del Gobierno autonómico, consultadas por Europa Press, ya avanzaban que no se descarta recurrir, ya que alegan que el texto "nace mal concebido" desde el inicio, "fuera de la vía parlamentaria y sin escuchar en ningún momento a las comunidades autónomas".

El Gobierno central prevé que puedan beneficiarse de esta medida 500.000 extranjeros. Según las estimaciones de diversas ONG, en Galicia serían entre 15.000 y 20.000.