La Academia Galega de Ciencias premia una técnica de sellado de latas

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), con la colaboración de la Axencia Galega de Innovación, ha fallado los Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2026, destinados a reconocer trabajos de investigación aplicada y casos de éxito en transferencia de conocimiento, y ha premiado la investigación sobre un fármaco que protege el cerebro tras un ictus y una nueva tecnología para la digitalización, control y sellado de latas de conserva. Los dos proyectos distinguidos, de entre las 90 propuestas presentadas, recibirán un premio cada uno de 5.000 euros, y lo recogerán en un acto que se celebrará el 15 de abril en el Pazo de San Roque, en Santiago.

Así, se reconoce con el premio Francisco Guitián Ojea un trabajo del Grupo Ictus Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), para mejorar el tratamiento del ictus isquémico, liderado por Francisco Campos, en colaboración con el Instituto de Investigación VHIR Vall d’Hebrón (Barcelona).

El ictus isquémico es una de las principales causas de muerte neurológica y discapacidad, con enorme impacto sanitario y social, y, aunque en los últimos años se han desarrollado tratamientos eficaces para restaurar el flujo sanguíneo en el cerebro, éstos solo se pueden aplicar a una parte limitada de los pacientes y se necesitan nuevas terapias. En ese contexto, el Grupo Ictus lleva años trabajado en el desarrollo de un nuevo fármaco, orientado a proteger el tejido cerebral dañados tras un ictus isquémico, para reducir la extensión de la lesión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. “Este tratamiento se basa en la administración de una enzima presente de forma natural en la sangre, denominada GOT”, explicó Francisco Campos.

Ingeniería

Por otra parte, el premio Fernando Calvet Prats ha sido para el Grupo de control no Lineal del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la EEI de la UVigo, por un proyecto coordinado por Enrique Paz y Miguel Díaz-Cacho. Se trata de una tecnología transferida a la empresa gallega Actega Artística, dedicada al diseño y fabricación de compuestos sellantes para envases metálicos, en particular para conserveras. Según indicaron los investigadores, el compuesto sellante que se aplica actualmente entre el cuerpo y la tapa de una lata, que permite que el contenido del envase permanezca aislado, se deposita de una manera analógica y con un control manual.

Para mejorar este proceso, el equipo ha desarrollado la tecnología ROTARflow, que convierte el proceso en digital y permite un control absoluto del mismo. “La posibilidad de conocer en milisegundos la cantidad de sellante depositada en la tapa permite controla y corregir en tiempo real las posibles desviaciones”, apuntó, y añadió que estos datos se pueden incorporar a un sistema de análisis estadístico, lo que se traduce en un control de calidad “total” sobre cada una de las tapas. El impacto directo de esta innovación en la industria llega en estos momentos a tres continentes, con instalaciones en producción y en prueba.