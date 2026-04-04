Rueda se asienta en la isla de estabilidad en medio mandato

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afrontará la semana que viene el que será su segundo Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII Legislatura. Será su tercera cita de este tipo, la segunda después de haber revalidado la mayoría absoluta para el PPdeG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024. Este será el debate de política general del ecuador de mandato y revelará los ejes políticos en los que el presidente gallego prevé hacer pivotar la mitad de legislatura que resta. Pero también funcionará como termómetro de la capacidad de llegar a acuerdos de los populares con BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.

De las propuestas de resolución aprobadas en el debate de política general del pasado año, también celebrado en abril, que superan el medio centenar, quedan tareas pendientes, aunque la Xunta da por aprobadas “el 85%” de las mismas -una gran parte son impulsadas por el PPdeG y apuntan a demandas al Gobierno central-.

En marcha

Las medidas que la Xunta da por cumplidas se agrupan en varias áreas. En infraestructuras, figura la petición al Gobierno para mejorar la red ferroviaria. En el ámbito institucional y democrático, se incluye la suscripción de la resolución del Parlamento Europeo de 2019 de condena a los totalitarismos nazi y comunista. En educación y política social, se recoge la deducción autonómica para gastos educativos y la red de ayuntamientos contra el acoso. En servicios sociales, destaca el aumento de la aportación al Servizo de Axuda no Fogar (SAF). En el terreno económico e industrial, aparecen el impulso a políticas industriales, la diversificación de materias primas estratégicas y la introducción de nuevas rebajas fiscales.

Respecto a la financiación y las relaciones con el Estado, se señala la demanda de los Presupuestos Generales, asignatura pendiente del Gobierno Sánchez. En innovación y digitalización, la instalación del Centro Nacional de Ciberseguridad. En el ámbito de la sanidad, la ampliación del calendario de vacunas. En cultura, las líneas de apoyo a la cultura local. Por el lado de las políticas de juventud y empleo, el Ejecutivo recuerda la puesta en marcha de la Estratexia Galicia Retorna. Y en el sector de la pesca, el impulso a la participación en decisiones europeas y el Bono Peixe.

La mejora de la red ferroviaria constituye una reivindicación estratégica para Galicia, en tanto afecta a la conectividad interior y con el resto del Estado, con impacto directo en la competitividad económica y la cohesión territorial. El refuerzo del SAF tiene especial relevancia en una comunidad envejecida, al garantizar la atención a personas dependientes en su entorno habitual.

La oposición

El Bloque Nacionalista Galego y el PSdeG se preparan para el Debate sobre el Estado de la Autonomía con el objetivo de presentarse como alternativa al Gobierno del PPdeG, que gobierna Galicia ininterrumpidamente desde 2009. Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, calificó esta cita como “una gran oportunidad” para poner al Ejecutivo gallego “delante del espejo” y que la ciudadanía vea “la alternativa de Gobierno que representa el BNG”. Los nacionalistas criticarán que el Gobierno de Rueda es “sin propuestas y sin ideas”, limitado a “escapismo de responsabilidades” y a culpar a terceros. Por su parte, Lara Méndez, portavoz del PSdeG, adelantó que los socialistas defenderán un modelo alternativo basado en el refuerzo de los servicios públicos, el desarrollo industrial, la prevención de incendios, la sanidad pública y la vivienda, denunciando la ejecución incompleta de los presupuestos en estos ámbitos.