La apicultura exige más ayuda contra la velutina en Galicia

Siete organizaciones del sector apícola registraron este jueves en el edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, un manifiesto en el que reclaman medidas urgentes para afrontar la situación que atraviesa la apicultura. Bajo el lema “Por nuestras abejas, por nuestro futuro y por nuestra tierra. Stop Velutina y abandono institucional”, los colectivos pidieron a las administraciones competentes una respuesta y soluciones específicas en un plazo de 30 días.

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), la Agrupación Apícola de Galicia, la Asociación Apícola Abellas Nais, la Asociación Casa do Mel, la Asociación de Apicultura Serra da Carba, la Asociación Galega de Apicultura y la Asociación Provincial Lucense de Apicultores señalaron como principales causas de la situación el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el aumento de los costes de producción, las importaciones de miel, la Varroa destructor y, especialmente, la expansión de la Vespa velutina.

Conservación

Los firmantes advirtieron de que la crisis del sector apícola pone en riesgo la supervivencia de miles de colmenas y de las personas dedicadas a la apicultura, a las que atribuyeron un papel relevante en la conservación de la biodiversidad y del medio rural. El manifiesto reclama a la Xunta, la Fegamp y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiación para investigación científica pública sobre la Vespa velutina, ayudas para compensar las pérdidas de colmenas y los sobrecostes de alimentación, combustible y material de protección, así como medidas para reforzar el mercado local y un etiquetado transparente de la miel.

También solicitan la creación de una Mesa Permanente de la Apicultura Gallega, con participación de administraciones, organizaciones agrarias, asociaciones, universidades y grupos de investigación, y una protección específica de la apicultura dentro de la Política Agraria Común (PAC).