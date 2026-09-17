Homenaje de Orense a la Legión

Este próximo domingo, 20 de septiembre, se celebra el 106 Aniversario de la fundación de la Legión española. Pocos sabrán que el 18 de julio de 1976 se cumplieron 50 años, bodas de oro, del homenaje que la ciudad de Orense hizo a la Legión con la inauguración de una plaza de A Carballeira que desde aquel día lleva su nombre. La Región recogía tan importante evento en su portada con la foto de un legionario frente a la lápida que da el nombre de plaza de la Legión.

Comprenderán que este humilde escribidor que, en su día, siendo general de Brigada, mandó la Legión se haya emocionado al revivir la noticia que, sinceramente, no recordaba. Ha sido mi esposa, Pilar López Camacho, orensana de pro, reina de las fiestas de Orense (1967), hija de Eugenio López y López “Genín”, más orensano si cabe, que tenían la confitería La Coruñesa en la plaza del Padre Feijóo, quien me lo ha traído a la memoria.

Por ello quiero compartir con ustedes este recuerdo, un homenaje ejemplar, y con ello que toda España sepa que en Orense, desde hace mucho tiempo, 50 años, se siente y quiere a la Legión.

No veo mejor forma de compartir y renovar con ustedes este homenaje que volver a repetir las palabras que el periódico La Región llevaba en sus páginas:

“El capitán-capellán castrense don David Freire de Prado ofició una misa que presidió el general-gobernador militar de la plaza, don Pedro Domínguez Manjón, formando los guiones del Regimiento de Infantería Zamora 8 y COE 8, y de los tercios de la Legión ‘Gran Capitán’, ‘Duque de Alba’, ‘Don Juan de Austria’ y de la Subinspección de la Legión.

También se hallaban presentes la banda de tambores y cornetas del regimiento, una compañía del mismo y los sesenta caballeros legionarios del Tercio ‘Gran Capitán’ que, al mando del capitán don Pedro Guisado Cerezo, vienen peregrinando desde Madrid al sepulcro del Apóstol Santiago. Asistieron igualmente los ex-caballeros legionarios orensanos así como numeroso público y la Banda de Música de Orense.

“Después de sendos discursos a cargo del primer teniente de alcalde de Orense, don Celso Vázquez Gulías, y del gobernador militar, respondidos con gritos de ‘¡Viva Orense! ¡Viva la Legión! Y ¡Viva el Rey!’, el capitán Guisado descubrió la lápida que da el nombre de plaza de la Legión, entonándose el himno de la Legión”. (Crónica de Ellacuriaga, 1976).

Poco más que añadir a las exactas palabras del cronista que con brevedad y precisión nos daba cuenta del acto. Solo acompañarlas con nuestra felicitación a la Legión española en su aniversario fundacional y, ¡cómo no!, a Orense por tan generoso acto. Con ello, un especial recuerdo al Tercio Duque de Alba 2º de la Legión, que cumple con su misión al lado de la ciudad que les vio nacer, Ceuta, al servicio de España y los ceutíes que han sufrido una invasión que no les permitirá celebrar como merecen este 106 aniversario de la fundación de su querida Legión aquel 20 de septiembre de 1920, día en el que se incorporó el primer legionario.