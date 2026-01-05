Autónomos advierten de que Galicia cerró 89 comercios al mes durante 2025

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos advierte de que Galicia cerró 89 comercios al mes durante 2025, y añade que "la deriva del comercio de los últimos seis años es de más de 6.000 pequeños comercios" que bajaron las persianas.

Con todo, valora que diciembre de 2025 fue "mejor diciembre" que en 2024, con más de 300 afiliados que el año anterior, de modo que el año termina con mejor dato.

Así las cosas, el ejercicio de 2025 finaliza con una afiliación al régimen de autónomos que en Galicia supone 596 afiliados menos en el último mes, hasta 204.064.

Todos los sectores pierden afiliación: comercio (43.329) sufre una pérdida de 186 afiliados, seguido de construcción (27.096) con 142 activos menos y agricultura y ganadería (22.523) que pierde 122.

Hostelería (20.791) baja un total de 81 afiliados, educación (7.120) pierde 44 e industria manufacturera (11.946) pierde 23. Transporte (11.115), actividades sanitarias (7.967) y actividades profesionales y técnicas (18.110) también pierden afiliación, aunque de manera más ligera: 8, 5 y 4 activos menos respectivamente.

En este contexto, esta asociación alerta de que "la situación del pequeño comercio se ha convertido en una emergencia estructural", por el aumento de los costes fijos, la presión fiscal, la competencia desigual con grandes plataformas y la "falta de políticas públicas eficaces de protección y modernización", que "están provocando un cierre constante de negocios que vertebran la economía local y el empleo de proximidad".