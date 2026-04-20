Buscador | Topónimos gallegos que cambian de nombre

La Xunta de Galicia ha aprobado la actualización del Nomenclátor de Galicia, una revisión oficial que modifica la denominación de municipios, parroquias y miles de lugares de toda la comunidad. En total, se han actualizado más de 2.500 topónimos y se consolida una nueva versión del mapa oficial gallego tras más de dos décadas sin cambios.

La revisión del nomenclátor afecta a nombres de concellos, parroquias y entidades de población, con el objetivo de recuperar formas tradicionales, corregir errores históricos y unificar la toponimia oficial en gallego.

Entre los cambios más relevantes se encuentran ajustes en la forma de los nombres, como la incorporación o eliminación de artículos, la recuperación de denominaciones históricas y la adaptación a la normativa lingüística vigente. También se corrigen formas castellanizadas o poco ajustadas al uso real de la población.

El trabajo, elaborado por el Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega, combina criterios históricos, lingüísticos y de uso social, y parte de una base de más de 42.000 registros toponímicos.

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Con esta actualización, Galicia refuerza la forma oficial en gallego de su geografía, consolidando un sistema de nombres más fiel a su historia y a su uso actual.