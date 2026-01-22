Caballero lamenta “quedarse sin la facultad de Medicina”

El alcalde Abel Caballero cargó este miércoles de nuevo en un audio remitido a los medios contra el acuerdo para descentralizar el grado de Medicina, que formalizaron las tres universidades el pasado martes y estará vigente hasta 2029. Lo calificó de pacto “impuesto por la Xunta y la Universidad de Santiago” que deja a Vigo “sin facultad de Medicina”.

El regidor volvió a defender la importancia, tanto para la Universidad como para Vigo, de contar con una facultad donde se imparta este grado “porque los estudiantes que hagan medicina desde este territorio tendrían la universidad al lado de su casa”. Así, culpó al Gobierno gallego de “seguir concediendo privilegios medievales a Santiago” al “asignarle en exclusiva Medicina”.

Cuestionó también el reparto de los estudiantes una vez descentralizados los cursos de 4º, 5º y 6º –aproximadamente 200 plazas serán en la USC mientras Vigo y A Coruña obtendrán unas 100 cada una– criticando que “en estos tres cursos Vigo tendrá la mitad de alumnos que en Santiago”.

Caballero acusó a los partidos de la oposición (BNG y PP) de “no defender esta ciudad” al no adherirse a su demanda y recordó “las palabras de Luis Espada, primer rector de la UVigo, demandando esta facultad”. El actual rector, Manuel Reigosa, defiende el acuerdo, con el que se muestra muy optimista.

Dos investigaciones de la UVigo, entre las mejores de Galicia

La Real Academia Galega de Ciencias y la Fundación Barrié hicieron ayer públicos los ganadores de sus Premios de Investigación, destinados a reconocer las mejores investigaciones en Galicia en Ciencias Técnicas, Básicas y Sociales, y dos proyectos de la UVigo triunfaron en estas dos últimas categorías.

El grupo Cellcom, liderado por María Mayán en el Cinbio, está desarrollando un proyecto que identificó la proteína conexina 43 como una potente diana terapéutica capaz de frenar el crecimiento de tumores y evitar la aparición de resistencia a los fármacos, o incluso revertirla una vez se ha producido. Este trabajo se llevó el premio en el campo de las Ciencias Básicas y sus hallazgos son de especial interés para el tratamiento de cánceres como el melanoma, el de mama o el colorrectal, a la vez que abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias para otro tipo de tumores.

Por su parte, en Ciencias Sociales, el premio fue para un equipo de la Escuela de Ingeniería Industrial que trabaja en la gestión sostenible de la denominada ‘última milla’ en el comercio electrónico. Su coordinadora, Iria González Romero, integrante del grupo de investigación en Ingeniería de Organización, señala que “es la fase final y más crítica del proceso, el transporte del pedido desde el último centro de distribución hasta el cliente, uno de los más costosos en la cadena logística y con un alto impacto ambiental”. Los investigadores identificaron una serie de innovaciones como la recolocación de stock o el rediseño de rutas que hacen que esta última milla sea mucho más sostenible.