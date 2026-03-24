Un camionero pierde los frenos en Vigo y acaba cayendo al mar en Teis

El conductor de un camión ha salido ileso tras quedarse sin frenos en Vigo, perder el control del vehículo y acabar cayendo al mar en la zona de Teis.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de este martes en una zona industrial del puerto de Teis, en las inmediaciones de la playa de O Mende.

El conductor habría notado un fallo en los frenos, perdiendo el control del camión en una bajada y terminando cayendo al mar en una zona "poco profunda".

De esta manera, el camión habría acabado parcialmente hundido. Sin embargo, el hombre pudo salir por su propio pie, resultando ileso.

En la actualidad, los servicios de emergencia se encuentran en el punto para tratar de sacar el camión del agua. En concreto, hasta el lugar del incidente se desplazaron los bomberos, los servicios sanitarios 061, Salvamento Marítimo, la empresa de buzos Northcomdiving, el servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria y personal de Medio Ambiente y Seguridad de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Además, la empresa de lucha contra la contaminación Segem ha desplegado una barrera anticontaminación por precaución.

Testigos presenciales de los hechos han confirmado a Europa Press que el camión "arrasó" varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando daños en "cuatro o cinco" automóviles.