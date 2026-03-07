Conflicto en medio de la huelga de médicos

El conflicto entre la Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega continúa escalando en plena huelga indefinida convocada en la atención primaria. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reprochó públicamente al sindicato su actitud en las negociaciones y cuestionó su disposición real a alcanzar un acuerdo. “Para negociar hay que tener voluntad de hacerlo y saber qué quieres negociar”.

El conselleiro también se mostró en desacuerdo con las críticas del sindicato tras la reunión celebrada este jueves, en la que acusaban a los representantes de Sanidade de haberlos “abroncado con prepotencia”. Frente a estas acusaciones, Caamaño defendió que el objetivo de la Xunta sigue siendo reducir la sobrecarga asistencial en los centros de salud y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales.

El responsable sanitario también lamentó el impacto que la huelga está teniendo en el sistema. Según explicó, recuperar las consultas, cirugías y pruebas aplazadas es complicado porque la demanda asistencial “no se detiene”, lo que dificulta mantener unos tiempos de espera adecuados.

En paralelo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respaldó la postura de la Consellería y reprochó al sindicato haber abandonado la mesa de negociación. Aseguró que O’Mega fue “el único sindicato médico que se salió fuera de las negociaciones”, mientras que otras organizaciones continúan participando en el diálogo con el Gobierno gallego.

Mientras tanto, las cifras de seguimiento siguen siendo motivo de disputa. O’Mega eleva la participación hasta el 75%, mientras que la Xunta baja los números significativamente.