A Coruña sigue a la cabeza los casos de suicidio registrados

La conducta suicida continúa instalada como un problema de primer orden para la salud pública en Galicia. Durante el año 2025, la comunidad autónoma contabilizó un total de 295 fallecimientos por esta causa. Aunque la cifra refleja una aparente estabilidad en comparación con el ejercicio anterior -con apenas tres casos menos de los notificados en 2024-, los colectivos profesionales y las asociaciones especializadas vuelven a encender las alarmas: Galicia se sitúa, un año más, entre los territorios con mayor incidencia media en relación con su volumen de población.

Esta realidad contrasta de forma significativa con la tendencia observada en el conjunto del país. En el total estatal, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró 3.808 muertes por suicidio en 2025, consolidando un descenso anual progresivo tras restar 145 casos respecto a 2024 y 419 en comparación con los datos anotados en 2022. Sin embargo, en el mapa gallego la distribución territorial sitúa a la provincia de A Coruña al frente del balance trágico, concentrando 127 fallecimientos. Le siguen Pontevedra con 88 víctimas, Ourense con 43 y Lugo con 37 expedientes trágicos notificados.

El análisis de la serie estadística revela patrones definidos sobre el perfil de los afectados. Tres de cada cuatro personas que perdieron la vida por suicidio en la comunidad eran varones, si bien el colectivo femenino registra un volumen superior en el cómputo global de tentativas e intentos de suicidio no consumados. Asimismo, los registros confirman una vulnerabilidad sensiblemente superior a partir de los 50 años. De acuerdo con las herramientas de análisis del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Galicia encabeza la tasa nacional de mortalidad por esta causa junto a Asturias. No obstante, las autoridades sanitarias recuerdan que las ratios autonómicas aún se sitúan lejanas a los indicadores de los países del norte y este de Europa, donde se computan tasas más elevadas como Suecia (16,4), Letonia (13,5), Noruega (13,4), Estonia (12,7) o Lituania (20,5).

Ante esta compleja panorámica, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) ha hecho un llamamiento explícito para situar la intervención preventiva en el centro de la agenda institucional. Su presidenta y psicóloga clínica, Paula Marcos, recalca la urgente necesidad de desplegar planes específicos dotados de capacidad real de respuesta desde los ámbitos sanitario, educativo, político y social. Marcos advierte de que el impacto del suicidio atraviesa de manera transversal a toda la estructura comunitaria, afectando a cualquier estrato económico, rango de edad o contexto previo de salud mental. Desde el colectivo confían en que la puesta en marcha del nuevo Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030 incorpore este enfoque integrador.

Plan del Sergas

Coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, el Sergas presentó el Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030, una estrategia que duplica la partida del periodo anterior al alcanzar un presupuesto global de 177 millones de euros. La iniciativa contempla la incorporación de 357 nuevos profesionales a la red pública, de los cuales 101 se integrarán en 2027. Del conjunto de plazas destacadas, 124 corresponden a facultativos especialistas en psiquiatría y psicología clínica.

El reparto económico destina 52 millones de euros a gastos de personal, 12 millones a la mejora de infraestructuras asistenciales y 112 millones a actuaciones transversales que incluyen convenios, subvenciones y recursos de rehabilitación. Diseñado tras dos años de trabajo mediante tres grupos técnicos enfocados en la infancia, la atención primaria y la comunicación, el plan persigue garantizar la equidad territorial y homogenizar los servicios en las siete áreas sanitarias.

Entre las medidas prioritarias destaca la ampliación de la cobertura infanto-juvenil hasta los 18 años con nuevas unidades de hospitalización, la extensión de los servicios de psicogeriatría a toda la comunidad y la inclusión formal de la soledad no deseada como determinante en la historia clínica. Asimismo, el Sergas reforzará los programas comunitarios y la hospitalización a domicilio, al tiempo que habilitará tres nuevas unidades de rehabilitación psiquiátrica en A Coruña, Pontevedra y Ferrol, y una unidad de referencia en Vigo para trastornos alimentarios de alta complejidad.