En el Medo y junto al Miño, siempre me tratas con cariño

Amigos y amigas:

El día 8 de septiembre, la Natividad de María, nos recordó que pasa la juventud con todas sus fuerzas, desaparecen personas queridas y amigas, se van los momentos de fama y gloria, se reduce nuestro campo de acción y nuestras ideas son reemplazadas por otras. Sin embargo, María sigue joven en el Medo y junto al Miño, infundiéndonos amor y cariño. “En María encontraremos el remedio que esperamos”, hemos cantado. Y como María educaremos con nuestra cercanía, acogida y bondad, para que cada persona se sienta como en su casa, noche y día.

El día 11 de septiembre los católicos hicimos memoria del Dulce Nombre de María. En algunos lugares cantaron: “Divina Pastora y Madre, Virgen María, mientras busco la senda tú eres mi guía…”. Y pensaban que la inteligencia artificial asoma en todos los rincones de nuestra vida, para vivificarla como vivifica una vela que enciende otra vela, o para asfixiarla como asfixia una herramienta que solo busca una fría rentabilidad. La inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para facilitar recursos de ayuda, pero nunca debe sustituir el acompañamiento de la familia.

El día 15 de septiembre festejamos el Día Internacional de la Democracia. La democracia busca promover una cultura del diálogo y de la sonrisa, porque “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”; porque la paz empieza con una sonrisa, con un pequeño gesto que contagia energía positiva, reduce la tensión y desactiva las discordias, tanto en casa como en la calle, como en las plazas digitales que muchos habitan. El santoral del día recuerda a Nuestra Señora de los Dolores, símbolo de fortaleza y compasión ante el sufrimiento humano. Nuestra Señora de los Dolores nos evoca que la democracia es un don y una tarea, que “la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos”.

Amigos y amigas, la primera semana de septiembre los PP. paúles cantaron en el Medo loas a María y propusieron los valores que exponemos. Y los PP. salesianos y los curas diocesanos exaltaron junto al Miño, el Portal y la Estreliña las virtudes de María y los valores de la democracia. Todos agradecemos a Dios la Madre que nos protege y guía. Todos invocamos a María, noche y día.

Adolfo Requejo Rodríguez(Ourense)