A Coruña y Vigo concentran la mejor música en el arranque de septiembre

Se despide agosto y se despide Castelo Conta en la parroquia de Castelo, en Culleredo, con una programación que convirtió durante toda una semana diferentes espacios del entorno en escenarios para la música, el humor, la cultura rural, la gastronomía y la memoria. Atrás queda la música de Xoel López, Antía Muíño, De Ninghures, 9Louro, Kid Mount o Ailá, junto a propuestas de artes escénicas, narración oral, gastronomía y actividades para los más pequeños. Del broche se encarga este mismo domingo la Romaría do San Ramón.

Septiembre arranca con dos días irrenunciables, viernes y sábado en A Coruña, de la mano del Recorda Fest, que alcanza la cuarta edición con el firme propósito de vestir con el mejor indie, pop y rock español el muelle de Batería del puerto herculino. El cartel ofrece dos jornadas inolvidables repletas de música con nombres de tronío como Beret, Juan Magán, LA MODA., Taburete, Hydn, Inazio o Mafalda Cardenal.

Resuenan todavía los ecos del concierto de Taburete en Sanxenxo, récord histórico en su mayor concierto fuera de Madrid. Entre los asistentes, el mapa se abrió más allá de Galicia: madrileños, sevillanos, pamploneses y de muchas otras partes del territorio nacional fueron partícipes de más de una década de canciones. Desde los más tradicionales himnos de su trayectoria hasta algunas de las canciones de su nueva etapa abierta con “El perro que fume”, su sexto álbum, con el que han regresado a la carretera tras más de un año alejados de los escenarios.

Irrumpe asimismo en la programación de los Concertos do Xacobeo el Son&Mar Vigo, un nuevo ciclo musical que convertirá el muelle de Transatlánticos en un gran escenario al aire libre entre el viernes 4 y el domingo 13. Un ciclo que se estructura en seis jornadas temáticas: Nacidos para Bailar (viernes 4), dedicada a la música disco; Aquellos Maravillosos 90 (sábado 5), con un recorrido por los grandes éxitos del pop y el rock de los años noventa; El Campus (jueves 10), dirigido al público universitario; y La Movida Viguesa (sábado 12), un homenaje al movimiento musical que marcó la identidad cultural de la ciudad en los años ochenta y que reunirá a Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas (Siniestro Total), Killer Barbies o Stoned At Pompeii.

El ciclo incluye otras dos citas con identidad propia: Lingua Urbana, con Hard GZ (viernes 11), y Orballo Cultural (domingo 13), dedicado a la música de raíz gallega.

Mientras, por la puerta asoma Revenidas, en el puerto de Vilaxoán de Vilagarcía de Arousa entre los días 10 y 13.