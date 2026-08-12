Un eclipse espectacular con visión desigual en Galicia por las nubes

Cientos de miles de personas disfrutaron del eclipse solar en Galicia, con más o menos posibilidades de verlo en su totalidad en función de la zona, pero con las mismas expectativas y el mismo interés ante una oportunidad “única”. Esto en un contexto de llamamiento a la prudencia por parte de las autoridades e insistencia en el uso de gafas homologadas.

Y es que este 12 de agosto, tras más de un siglo de espera, la franja de totalidad volvió a cubrir diagonalmente la comunidad autónoma. El fenómeno arrancó en torno a las 19.30 horas con el momento más álgido sobre las 20.30 horas cuando el día se oscureció por completo para volver a ser de día pasado un minuto.

Esto en una jornada con 29 zonas donde no se pudo acceder para verlo. Entre los puntos no visitables: la Torre de Hércules en A Coruña —aunque numerosas personas se instalaron en las horas previas en los accesos próximos para seguirlo—, la playa de Carnota, O Fuciño do Porco en O Vicedo o el Monte da Guía en Vigo, entre otros.

Fuese eclipse total o parcial, según el municipio y las zonas desde las que se vio, el disfrute fue el mismo pese a las circunstancias de las localidades en cada caso.

Con todo, algunas personas reconocían su decepción por el hecho de que las nubes impidiesen ver este proceso en su totalidad, aunque sí se pudieron escuchar expresiones de euforia cuando se oscureció por completo el día para luego dejar de ser noche, pasado un minuto. Este momento fue recibido con aplausos y gritos.

“Sin palabras”, aseguraron algunos de los asistentes mientras que otros calificaron de “espectacular” el fenómeno. “Ha sido increíble”, señalaba una joven tras poder ver el eclipse en su totalidad.

De la expectación, la curiosidad y el interés inicial se pasó, una vez que se produjo el fenómeno, a la sensación de haber contemplado algo especial.

Expectación

“Es un acontecimiento”, sentenciaron algunas de ellas, algo en lo que ya coincidían en las horas previas la mayoría de personas que esperaban expectantes este momento.

Esto con gran afluencia de personas en toda Galicia, con presencia de los que hicieron coincidir sus vacaciones con el eclipse pero también de otros que estaban en la comunidad autónoma porque así estaba fijado en su viaje.

Este fue el caso de los numerosos cruceristas que llegaron al puerto herculino, coincidiéndoles a algunos ya en alta mar el eclipse. Otros, como una madre y un hijo residentes en Estados Unidos, confirmaron que se habían desplazado expresamente a Galicia para ver este fenómeno. Otras, como el caso de una chica residente en Madrid, hizo coincidir el viaje para ver a su amiga con el eclipse.

En concreto, en A Coruña, según el consistorio, unas 225.000 personas siguieron este acontecimiento, entre la ensenada de la Torre, los barrios, el Monte de San Pedro, O Portiño y la zona desde el Aquarium hasta el Playa Club. Esto con gran presencia de personas de otros puntos de España, pero también extranjeros que acudieron expresamente con sus equipos.

Temor a daños en los ojos

Y es que fuese solos, en familia o con amigos, todos los que asistieron a este fenómeno coincidían en que se trataba de un acontecimiento que les generó interés por ver, por primera vez, un eclipse. Algunas personas, no obstante, no lo hicieron por miedo a sufrir alguna lesión en los ojos pese a las recomendaciones sobre cómo verlo con las correspondientes gafas homologadas.

Otras incidieron en que lo vieron por tratarse de una “oportunidad”. Y es que fuese desde playas, miradores, un monte o desde otros lugares, la sensación de estar viendo algo “único y especial” fue generalizada. A la imagen de numerosas personas con sus gafas para ver este fenómeno se sumaron los que acudieron a las zonas con sus respectivos equipos para grabar y capturar este momento.

El seguimiento se produjo en un contexto de refuerzo de los efectivos de emergencias, tanto del 112, los sanitarios o los de Protección Civil, entre otros, pero también los de Salvamento Marítimo.

Junto a ello, un despliegue mayor de distintos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hace 114 años la comunidad gallega se oscureció en pleno mediodía

Hace 114 años, el 17 de abril de 1912, Galicia se oscureció en pleno mediodía por unos breves segundos. Aunque en 1912 el fenómeno que pudo verse en Galicia fue similar a un eclipse total, en aquella ocasión no lo fue. Para saber del último eclipse total real que atravesó la comunidad, en una franja muy similar al de este año, hay que remontarse un poco más, al 30 de agosto de 1905.

El eclipse solar total del 30 de agosto de 1905, que cruzó la península ibérica al mediodía, fue uno de los acontecimientos científicos y sociales más impactantes del inicio del siglo XX. En Galicia, el fenómeno entró por el norte y noroeste, en una distribución muy similar a la de este miércoles.