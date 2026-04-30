El futuro buque de combate europeo se define en Ferrol

El desarrollo del futuro buque de combate europeo avanza estos días en los astilleros de Navantia en Ferrol, donde se celebra el Sexto Seminario-Taller del proyecto PESCO 4E. Bajo el liderazgo de la Armada Española y la Agencia Europea de Defensa, representantes de ministerios de Defensa y de 24 compañías trabajan desde el martes hasta este jueves en la definición de los sistemas de nueva generación que equiparán estas plataformas navales.

El encuentro reúne a 59 participantes de países miembros como España, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, con Alemania como observador, en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea. El objetivo es avanzar en el desarrollo del núcleo tecnológico de las futuras flotas de guerra europeas, con un enfoque que prioriza la interoperabilidad, la modularidad y la resiliencia conforme a los estándares de la OTAN.

Durante las jornadas se abordan las especificaciones de cinco sistemas considerados críticos: la defensa contra vehículos no tripulados, un sistema de posicionamiento independiente de satélite, navegación autónoma, armas de energía dirigida y sistemas no tripulados de superficie multipropósito. Estas capacidades, que incluyen desde sensores avanzados hasta la denominada “nube de combate naval”, constituirán el núcleo operativo de los buques del futuro. El programa cuenta además con el respaldo del Fondo Europeo de Defensa para sus fases de investigación y desarrollo industrial.

Este proceso sitúa a España en una posición destacada dentro de la cooperación europea en materia de defensa. Según la Armada Española, el país se consolida como uno de los actores clave en la definición del futuro naval del continente gracias a su liderazgo en el proyecto PESCO 4E y su papel en el desarrollo del European Combat Vessel. Desde la Armada se subraya que esta responsabilidad permite a España influir directamente en el diseño de los nuevos buques, “desde sus sistemas hasta el casco”, participando en la definición de estándares comunes que marcarán la evolución de las marinas europeas. El proyecto, iniciado en 2021, trabaja en el desarrollo de 13 sistemas esenciales que abarcan comunicaciones, combate, control de plataforma, navegación y un enfoque integral de “sistema de sistemas”.

La institución considera que este modelo de cooperación no solo favorece la interoperabilidad entre países, sino que también refuerza la autonomía estratégica de la Unión Europea, optimiza recursos y potencia la innovación tecnológica. Además, contribuye a consolidar una base industrial competitiva, con impacto directo en el tejido empresarial. Para la Armada, este liderazgo sitúa a España en una posición “privilegiada” tanto en el ámbito operativo como industrial, al participar activamente en la construcción de la defensa naval europea.