Vídeo | Así ocultaban la droga: difunden las imágenes de los 36 kilos de cocaína vinculados a la redada en Seixalbo

Así ocultaban la droga: difunden las imágenes de los 36 kilos de cocaína vinculados a la redada en Seixalbo

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han difundido las imágenes de la droga incautada en el marco de la macrooperación contra el narcotráfico que esta semana desplegó un gran dispositivo en la provincia, incluyendo la mediática entrada policial en el núcleo urbano de Seixalbo. En el material audiovisual distribuido se aprecia el minucioso escondite con el que la organización transportaba los 36 kilogramos de cocaína dentro de un vehículo preparado con una 'caleta' o doble fondo.

La droga incautada en la gran operación con redada en Seixalbo | Guardia Civil

Las investigaciones, dirigidas por la Sección de Instrucción número 3 de Ourense y desarrolladas de forma conjunta por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, han permitido desmantelar una red criminal organizada. La banda se dedicaba a recibir la sustancia estupefaciente en puertos marítimos para posteriormente almacenarla y distribuirla por el territorio nacional en vehículos modificados.

Aunque la cocaína no se encontraba oculta en los inmuebles ourensanos, la interceptación del turismo sospechoso en carretera cuando transportaba el alijo fue el detonante para activar la fase de explotación. A raíz de esta intervención, los agentes desplegaron de forma simultánea cinco registros domiciliarios ubicados en Seixalbo, Allariz, Ourense capital, Valdemoro y Aldea del Fresno.

El operativo en Seixalbo, que causó una enorme expectación vecinal a primera hora de la mañana en la calle Maior, se saldó con la localización de un arma de fuego, varias mochilas empleadas para el transporte marítimo de la sustancia y la detención de uno de los investigados. En el conjunto de la operación hay cinco personas arrestadas —distribuidas entre Ourense, Seixalbo, Fraga (Huesca) y Madrid—.

Esta intervención supone la continuación de un golpe policial previo desarrollado el pasado mes de mayo en Asturias, donde ya se habían incautado otros 6,5 kilos de cocaína y detenido a dos miembros pertenecientes a este mismo entramado criminal.