Goretti Sanmartín salva la moción de confianza gracias a las no adscritas

Los presupuestos de Santiago de Compostela superaron ayer su aprobación inicial tras la celebración de un pleno extraordinario de urgencia convocado después de que las cuentas decayeran el miércoles. La cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), salió adelante con 12 votos a favor, 2 abstenciones y 11 en contra.

El resultado fue posible gracias al cambio de posición de las dos concejalas no adscritas -expulsadas del PSOE en 2025- que el miércoles se habían abstenido y ayer votaron a favor, sumándose así a los grupos del gobierno municipal, BNG y Compostela Aberta. El PP mantuvo su rechazo y los dos ediles socialistas repitieron abstención.

El concejal no adscrito Gonzalo Muíños explicó que el miércoles buscaban “distanciarse” de unas cuentas en las que percibían un “incumplimiento” de acuerdos, mientras que ayer la votación consistía en “agilizar los tiempos”. “Dilatar los plazos es enredar”, argumentó.

La alcaldesa advirtió antes de la votación que rechazar la confianza solo retrasaría un mes la aprobación automática de los presupuestos, en ausencia de candidato alternativo, y que las únicas perjudicadas serían las vecinas y vecinos de la ciudad, que tendrían que esperar más tiempo para subvenciones, contratos de servicios y obras en marcha.

Tras la aprobación, el proyecto presupuestario se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y abrirá un plazo de 15 días hábiles para alegaciones. Si las hubiera, el texto volvería a pleno.

La portavoz socialista Marta Abal reiteró que su grupo no podía otorgar “confianza política” a la alcaldesa con un presupuesto que consideró “poco riguroso, poco ambicioso e insuficiente”. Posteriormente, el concejal socialista Gumersindo Guinarte expresó que, aunque el nuevo debate “tiene algunos matices diferenciados”, va “sobre lo mismo”, pese a utilizarse un “mecanismo” diferente. También opinó que la apelación de la alcaldesa está “mal enfocada”, ya que quien “dificulta” la aprobación inmediata es el PP con su voto en contra.

Al mismo tiempo, el portavoz del PP, Borja Verea, interpeló a las concejalas no adscritas y al PSOE y les pidió “un cambio de gobierno” invistiéndole a él como alcalde. “Lo contrario es volver a esconderse”, dijo. Indicó que, de no apoyarlo, pasarían de ser “cómplices a culpables de la terrible decadencia que sufre la ciudad”, que ejemplificó -a su entender- en “la ciudad más sucia que nunca”.