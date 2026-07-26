Juan Carlos golpeó la cabeza en la piscina en un cumpleaños: “Recuerdo un escalofrío”

Durante la celebración de un cumpleaños, el 25 de julio de 2020, Juan Carlos Ramos estaba jugando con sus hijos adolescentes en una piscina desmontable. Se tiró al agua y no le dio tiempo a poner las manos. “Fue instantáneo. Me corrió un escalofrío desde el cuello hacia abajo y ya no pude moverme”, recuerda.

Dañó la C8. A la falta de movilidad “de pecho hacia abajo” se suman otras secuelas como la pérdida de la regulación de la temperatura corporal: “Puedo tener un golpe de calor y no sentirlo”. Lo que más le costó fue asumir que sucedió en una piscina, ”sin ninguna actitud de riesgo. Le puede pasar a cualquiera”, advierte.

Estuvo cinco meses en la unidad especializada del CHUAC. Ahora acude semanalmente a su rehabilitación y está vinculado a la asociación ASPAYM Galicia en la que encuentra apoyo. A sus hijos, testigos del accidente, les anima a vivir “con precaución, pero sin miedo”.