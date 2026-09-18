Los jueces gallegos exigen un “respeto real” hacia su labor

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, destacó que “la judicatura gallega se mantiene firme y serena frente a quienes quieren minar su credibilidad” y exigió un “respeto real” a su labor. Incidió también en la necesidad de dotar a la Justicia de “más medios” para afrontar nuevos retos y “poder ofrecer a la ciudadanía el servicio que reclama y merece”.

Así lo expuso en el acto de apertura del año judicial, celebrado ayer en la sede del alto tribunal gallego, en A Coruña. En el mismo, estuvieron presentes numerosas autoridades, entre ellas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. “La Justicia sigue sin ser lo ágil que nos gustaría”, reconoció Picatoste durante su intervención. Así, exigió reformas legales que permitan acotar la “litigación masiva, que inunda los órganos de jurisdicción civil con asuntos de escasa importancia jurídica y económica” y evitar un modelo de negocio ajeno “al verdadero sentido de la jurisdicción”.

Además, subrayó que llegó el momento de “corregir las deficiencias” detectadas tras la implantación de la denominada Ley de eficiencia. En este sentido, Picatoste pidió “evitar la desafección hacia el nuevo modelo organizativo” y recordó las “graves dificultades que debido a una inadecuada distribución de los escasos medios disponibles se están detectando en la ejecución de las sentencias en muchos partidos judiciales”.

El presidente del TSXG insistió en que son “insuficientes” las 19 nuevas plazas de jueces y juezas que el Ministerio de Justicia prevé crear en Galicia. En este campo, explicó que en 2025 para “aliviar situaciones prolongadas de alta carga de trabajo y reducir los tiempos de respuesta”, la Sala de Gobierno articuló refuerzos en 19 órganos judiciales por considerarlos indispensables y urgentes. Asimismo, reivindicó la independencia de la judicatura y afirmó que afrontar los cambios “exige capacidad de adaptación, manteniendo firmes los principios que deben presidir la función judicial”. Estos son, dijo, la “independencia, la imparcialidad, el rigor y la responsabilidad”.

Memoria de actividad

Por otro lado, destacó algunos de los datos más relevantes de la Memoria de la Actividad del TSXG 2025, aprobada la semana pasada por la Sala de Gobierno. Entre ellos, ha indicado que los tribunales de la comunidad resolvieron el año pasado 378.000 asuntos, reduciendo en un 3,5% el número de casos pendientes.

Por su parte, la Fiscal Superior de Galicia, Carmen Eiró, recalcó el “irrenunciable compromiso de mantener un diálogo permanente y transparente. No solo entre los agentes judiciales”, detalló, sino con “todas las instituciones y con toda la ciudadanía de Galicia”. Señaló que la Justicia se ejerce en los tribunales pero pertenece a la sociedad a la que sirve. También reafirmó el compromiso de la institución con la lucha contra la violencia de género y con los menores.