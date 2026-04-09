Kaio Amaral, uno de los condenados por asesinar a Samuel Luiz, investigado por un delito de lesiones a otro preso

Kaio Amaral, uno de los condenados por el crimen de Samuel Luiz, está siendo investigado por un delito de lesiones contra otro recluso de la cárcel de Monterroso (Lugo), en la que cumple una pena de 20 años y medio por asesinato.

En concreto, el Tribunal de Instancia de Chantada le ha abierto un procedimiento por un delito de lesiones, que se está instruyendo, a la espera del dictamen fiscal, tal y como han confirmado fuentes judiciales.

Según fuentes conocedoras del suceso, Amaral protagonizó una pelea en la galería del módulo junto a otro preso, que tuvo que ser trasladado al Hospital Lucus Augusti (Hula) tras ser atendido en la prisión.

Estas mismas fuentes han relatado que tras este suceso se trasladó a Amaral a un módulo de aislamiento y posteriormente se le cambió de módulo.

Cabe recordar que Kaio Amaral fue condenado a un total de 20 años y medio —17 años por el asesinato de Samuel Luiz y tres años y medio por robo con violencia— por unos hechos cometidos en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés.

En concreto, por propinar una paliza a Luiz junto a los otros condenados al pensar uno de ellos que les estaba grabando cuando en realidad la víctima realizaba una videollamada.