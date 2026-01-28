La Ley del Clima fija para el 2040 la neutralidad climática

El Parlamento de Galicia dio luz verde ayer a la Ley del Clima de Galicia, con el voto favorable del Grupo Popular, con la que la Xunta tiene como objetivo impulsar la acción contra el cambio climático y lograr en 2040 la neutralidad climática. La votación se produjo en la sesión plenaria, después de haberse debatido en la jornada del martes el proyecto de ley y aplazarse la votación debido al accidente de tráfico en el que resultaron heridos dos diputados del PPdeG, Gonzalo Trenor -ponente de la ley- y Roberto Rodríguez, que obligó a alterar el orden del día del pleno.

En su defensa, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió que con la aprobación de esta norma, Galicia verá reforzada su capacidad de anticipación y adaptación a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos derivados del calentamiento global. Para la conselleira, también contribuirá a que la Comunidad sea neutra en emisiones en 2040, “10 años antes que España y Europa”, e incidió en que supondrá un impulso en la acción contra el cambio climático.

Entre las mejoras que aportará, la responsable autonómica destacó que se mejorará la preparación ante episodios como inundaciones, sequías o fenómenos meteorológicos adversos como las últimas borrascas, además de facilitar tanto la gestión de sus consecuencias como una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía en esas situaciones y se mejorará la seguridad jurídica.

Asimismo, aprovechó su intervención para reclamar mecanismos de colaboración que permitan combinar las competencias de MeteoGalicia con las de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para prestar un servicio de máxima calidad. En concreto, propuso un acuerdo de cooperación en materia de meteorología y climatología para establecer una coordinación y comunicación eficaz en la emisión de avisos entre los dos servicios, una planificación conjunta para instalación de infraestructuras y puesta a disposición recíproca de los datos en tiempo real que se obtienen de las redes de observación.

Críticas de la oposición

También en el debate de este martes, la diputada socialista Paloma Castro reprochó a la Xunta que no se puede aprobar una ley del clima “sin financiación” y “sin dotar de recursos a los ayuntamientos”. Así, tachó la norma como “una ley de titular y sin contenido real” y ha lamentado que “se pierde una oportunidad”. “El PP decidió hablar de clima, pero no de energía”, lamentó Castro.

Mientras, el nacionalista Luís Bará, criticó que en el expediente “no hay memoria económica” y apuntó que la Dirección Xeral de Orzamentos dijo que “no supondría ningún incremento presupuestario”. En opinión de Bará, este proyecto de ley “no está a la altura de los grandes desafíos que tiene la sociedad” en materia climática y la calificó como “ley fake” y “un paripé para hacerse pasar por lo que no son”. “En vez de una ley es una auténtica carcasa vacía que no pretende actuar de forma eficaz contra el cambio climático, quiere utilizarlo como pretexto para la especulación y el negocio”, concluyó.