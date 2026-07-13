Luis Vázquez, nieto de emigrante: "La realidad superó mis expectativas y regresé a casa enamorado de Galicia"

Luis Vázquez es descendiente de un emigrante gallego de tercera generación que actualmente reside al otro lado del Atlántico, en Chile. Nieto de un gallego de Vilalba que se estableció en Venezuela, ha viajado por primera vez a la tierra de su abuelo, donde viven varios de sus tíos. El reencuentro con sus raíces le ha llevado incluso a plantearse a posibilidad de establecerse aquí algún día.

Pregunta. ¿Cómo ha organizado este viaje a Galicia?

Respuesta. Ha sido un reencuentro de los primos que vivimos fuera, dispersos por distintas partes del mundo. Nos reunimos durante quince días, a finales de junio. Aquí viven cinco de mis tíos, repartidos entre Vigo y Leiro, pero también aprovechamos para visitar Vilalba. Pasé la mayor parte del tiempo en Leiro.

P. ¿Era su primera vez en Galicia?

R. Sí. Venía con las expectativas muy altas porque una de mis tías siempre me hablaba muy bien de aquí: de la economía, del paisaje…En algún momento me animó a conocer los programas del Gobierno gallego para retornados y plantearme la posibilidad de venir. Pero la realidad superó mis expectativas y regresé a casa enamorado de Galicia.

P. ¿No viajó con su familia?

R. No, pero ya estamos planeando venir todos en 2027. Mis hijos se quedaron muy ilusionados, especialmente mi hija de quince años. Cuando regresé a Chile, ella me dijo: “Papá, nunca más te vayas sin mí”

P. ¿Su familia mantiene un vínculo especial con la cultura gallega?

R. Sí. Nada más llegar, mis tíos me hicieron un recorrido por la gastronomía gallega, incluso una cata de vinos en Ribadavia, para que me integrara un poco más en la cultura de aquí. De mi abuelo, que emigró a Venezuela, heredamos algunas tradiciones familiares, mezcladas con las venezolanas, como preparar pulpo a la parrilla con arepas.

P. ¿Con qué te quedas de esta experiencia?

R. ¡Con las tostadas con jamón! Volví a Chile haciéndoselas a mis hijos. Compré jamón serrano, que allí es carísimo y no tiene la misma calidad, pero aun así quise compartir con ellos una de las cosas que tanto me gustó de aquí. Después de este viaje me siento mucho más unido a Galicia. Incluso esa humedad del clima me resultó familiar, porque me recordó al clima venezolano.