Mediadores policiales en Vigo: 20 años resolviendo conflictos

Su oficina está repleta de cartas de agradecimiento. Son miles los vigueses que desde hace veinte años han conseguido superar un conflicto, frenar una situación abocada a un fatal desenlace, a un delito o a dirimirse en los juzgados gracias a la intermediación de los agentes de la sección de Relaciones Ciudadanas de la Policía Local de Vigo.

Fue en 2006 cuando el oficial Marón junto al actual jefe del cuerpo municipal, Alberto Carballo, pusieron en marcha esta iniciativa con el objetivo de abordar algunas de las llamadas recibidas a través de la central de forma más directa con el ciudadano, más personalizada y con un diagnóstico del problema para llegar a una solución definitiva.

La creación de esta unidad fue algo pionero en su momento en Galicia

La creación de esta unidad fue algo pionero en su momento en Galicia y ha servido de ejemplo para otras ciudades y municipios, interesadas en seguir los pasos de Vigo.

Guillermo, Rosaura, David, Jara y Tania trabajan sin descanso para atender las cerca de medio millar de peticiones de ayuda de todo tipo que reciben cada año, tramitando cerca de 200 expedientes este 2026 y logrando finalizar desde 2024 hasta la fecha más de mil, con un porcentaje de éxito muy elevado.

Así lo ratifica Rosaura, quien explica que “abordamos todo tipo de casos, aunque la mayoría tiene que ver con conflictos o disputas vecinales, familiares… Desde problemas de ruidos a suciedad, olores…” Situaciones que generan malestar y enfrentamientos por lo que “nuestro papel es el de mediar entre las partes, abordar la situación y conseguir una resolución”, afirma. “Tratamos de adelantarnos al delito”, añade David.

Detrás de muchas llamadas de ciudadanos “hay problemas de salud mental y adicciones”, señala Guillermo quien relata, por ejemplo, los casos de síndrome de Diógenes a los que se enfrentan en más de una ocasión.

“Nosotros estamos todo el día en la calle, con el ciudadano y a veces ellos mismos no son conscientes de las molestias que están causando a su vecino”, dice Jara.

Con formación específica para mediar en conflictos, la clave, aseguran estos agentes está en “ganarse la confianza de las personas, mediante la escucha”.

Los casos derivados a esta oficina pueden prolongarse en el tiempo y llevan un seguimiento por parte de los policías. “Comprobamos si todo va bien y seguimos en contacto, a veces durante años”, cuenta David quien recuerda la atención prolongada con éxito a un niño cuyo comportamiento a consecuencia de su trastorno motivaba las quejas vecinales y la frustración de la madre.

Los mayores en soledad, uno de los grandes problemas

Una de las situaciones más comunes a las que se enfrentan los agentes está relacionada con la soledad no deseada. “En Vigo hay cerca de 8.000 mayores de 65 que la sufren y es un grave problema social”, asegura Rosaura. De ahí se derivan dificultades de movilidad, salubridad o de salud mental. “Lo primero es transmitir a esa persona que vamos a ayudarla , analizando su situación y en colaboración con Bienestar Social o Fiscalía”.

Quince años acumulando basura y sin salir de casa

Entre las intervenciones realizadas con éxito se han llevado a cabo varias en domicilios con acumulación de basura e incluso un caso donde la persona residente llevaba quince años sin salir de casa en una situación totalmente insalubre. Una caída en el interior del domicilio levantó las alarmas de los vecinos y aunque “no fue fácil al principio conseguir que nos atendiera, pudimos hacerlo y conseguir finalmente que recibiera la atención oportuna”, explican los policías vigueses.