Guerra logística

A invasão de Ceuta por dezenas de milhares de jovens imigrantes voltou a colocar em voga as técnicas da guerra híbrida, neste caso, a utilização de fluxos de pessoas como armas, com o objetivo de desestabilizar politicamente outro Estado. A guerra híbrida não se dirige especificamente contra alvos militares, mas procura prejudicar substancialmente a economia do país inimigo ou provocar algum tipo de problema social ou político que contribua para a sua desestabilização, sem, no entanto, procurar diretamente atingir alvos letais. No entanto, as recentes mudanças na forma como a Ucrânia encara a guerra -tendo demonstrado uma capacidade impressionante de evolução ao longo dos mais de quatro anos de conflito- não têm chamado tanta atenção, talvez porque este conflito tenha passado para segundo plano e pareça ter assumido mais as características de um acontecimento quotidiano do que as de um conflito que, na altura, foi absolutamente excecional.

A lição a retirar é a enorme importância que a distribuição e a logística de transporte têm nas economias modernas

Nas últimas semanas, os ucranianos decidiram orientar os seus esforços de guerra para o ataque à logística inimiga, mas não à logística militar, como seria de esperar, mas sim à logística comercial. Os antigos teóricos militares diziam que o amateur concentra-se na estratégia, enquanto o profissional se concentra na logística, e muitos exércitos que contavam com estrategas formidáveis perderam guerras por negligenciar o abastecimento adequado de mantimentos, munições, combustível ou até mesmo roupa de inverno. Daí que, nos primeiros anos, os objetivos ucranianos tenham procurado prejudicar os abastecimentos e o transporte do exército russo. Mas a nova estratégia é diferente: busca atacar as grandes distribuidoras de produtos comerciais, em especial a Wildberries, o equivalente russo das grandes empresas de logística e distribuição americanas e chinesas, do tipo Amazon ou Shein, entre outras. Na Rússia, muitas pequenas empresas dependem destas plataformas para comercializar os seus produtos, muitos dos quais foram destruídos nos ataques aos seus armazéns. Se a logística comercial não funcionar, ao ser destruída pelos ataques, muitas pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades em colocar os seus produtos no mercado russo enão podem obter o reembolso do dinheiro. O problema não se limita a estas empresas e aos seus trabalhadores, estendendo-se ao sistema bancário, uma vez que estas empresas não conseguem a súa vez honrar o pagamento dos seus créditos, o que exerce ainda mais pressão sobre o já debilitado sistema financeiro russo, após anos de conflito. Na verdade, este tipo de ataques está a causar mais danos à economia e aos esforços de guerra russos do que os ataques convencionais. Desorganiza o abastecimento de bens e faz com que a população russa comece a perceber as consequências de iniciar um conflito como este. Como se vê, as formas de fazer a guerra estão sempre a mudar; é verdade que nem sempre no sentido de uma maior letalidade, mas sim no sentido de uma destruição absurda de bens industriais, como as refinarias que produzem parte do gasóleo que consumimos, e de infraestruturas físicas, como pontes, estradas ou vias férreas.

A lição a retirar é a enorme importância que a distribuição e a logística de transporte têm nas economias modernas. A maior parte do discurso económico dominante não lhes tinha atribuído grande importância, centrando-se, como sempre, na produção talvez como herança do pensamento marxista, que praticamente a considera algo inútil e dispensável ou bem como a mãe de todas as especulações. É hora de ter isso em conta e reivindicar a sua enorme importância.