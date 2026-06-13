PARROQUIA DE MAARIZ
Muere una ciclista tras caer por un desnivel de 30 metros en Mondoñedo
PARROQUIA DE MAARIZ
Una ciclista ha fallecido este sábado en la localidad de Maariz, en Mondoñedo, tras sufrir una caída por un desnivel de aproximadamente 30 metros, según ha informado la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA).
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Barreiros, que participaron en el operativo de emergencia.
Debido al impacto emocional del suceso, también fue activado el servicio de atención psicológica especializada para acompañar a la persona que se encontraba con la víctima en el momento del accidente, a través del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).
Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas.
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