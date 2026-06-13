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Muere una ciclista tras caer por un desnivel de 30 metros en Mondoñedo

PARROQUIA DE MAARIZ

Una ciclista ha muerto en Maariz, Mondoñedo, tras precipitarse por un desnivel de unos 30 metros. Se activó apoyo psicológico para su acompañante.

Ambulancia del 061 Galicia.
Ambulancia del 061 Galicia. | Europa Press

Una ciclista ha fallecido este sábado en la localidad de Maariz, en Mondoñedo, tras sufrir una caída por un desnivel de aproximadamente 30 metros, según ha informado la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA).

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Barreiros, que participaron en el operativo de emergencia.

Debido al impacto emocional del suceso, también fue activado el servicio de atención psicológica especializada para acompañar a la persona que se encontraba con la víctima en el momento del accidente, a través del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).

Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas.

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