El Parlamento gallego honra la labor a favor de la igualdad de género

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, reconoció este lunes “o compromiso e a dignidade” de las diputadas gallegas que hace treinta años representaron a la Cámara en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing.

En el acto, destacó también el trabajo desarrollado por Manuela López Besteiro para impulsar políticas de igualdad de género en Galicia. Todas ellas recibieron el lunes la Medalla del Parlamento de Galicia 2026, coincidiendo con la conmemoración del 45 aniversario del Estatuto de Autonomía.

Santalices subrayó que la participación de María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón, María Fernanda Cerviño Villaverde y Elisa Madarro González, del Grupo Popular; María Xosé Porteiro García y María Antonia Álvarez Yáñez, del Grupo Socialista; y María Pilar García Negro y Olaia Fernández Davila, del BNG, marcó “o devir das políticas a prol da igualdade de xénero”.

El presidente recordó que entonces las mujeres ocupaban apenas el 16% de los escaños en el Parlamento gallego, frente a la mayoría que representan actualmente, y valoró que estas diputadas lograron el consenso necesario para impulsar la igualdad más allá de las diferencias ideológicas. Su intervención en Beijing incluyó la propuesta para elaborar una Carta de Derechos de las Mujeres que se enviaría a todas las instituciones responsables de políticas públicas sobre la mujer.

Asimismo, destacó la labor de Manuela López Besteiro, quien durante la III Legislatura promovió la creación de un departamento con rango de dirección general en el organigrama del Gobierno gallego dedicado a la promoción de la igualdad. Este departamento desarrolló programas de acción positiva para las mujeres gallegas, fomentando el emprendimiento femenino, el asociacionismo, especialmente en zonas rurales, y acciones de concienciación y lucha contra la violencia de género.

Comparecencia del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

Premiadas

La primera en subir al escenario para recoger la Medalla del Parlamento fue María Xosé Ares Casal, que posó junto al presidente gallego y al presidente del Parlamento visiblemente emocionada. La siguieron María Teresa Fernández Piñeiro; la hija de Pilar Pedrosa González de Castejón; María Fernanda Cerviño Villaverde; la hija de Elisa Madarro González; María Xosé Porteiro García; María Antonia Álvarez Yáñez; María Pilar García Negro y Olaia Fernández Davila.

Por su parte, María Pilar García Negro aseguró que con estas distinciones “se premia una lucha necesaria” y que la Comisión para a Igualdade de la Cámara gallega constituida en 1994 “resultó ser la que acogió el abanico de representación social, sindical, empresarial, entre otras, más amplia de todas las comisiones de investigación y de estudio jamás constituida en el Parlamento”.

Asimismo, reconoció cómo en los años y décadas posteriores a la celebración de la cumbre en la que participaron en Beijing, “el feminismo dejó de ser un disfemismo y ahora forma parte del catálogo democrático habitual”, en este sentido, se refirió al aumento de representantes públicas, de empresarias e incluso de grandes celebridades. Sin embargo, María Pilar García Negro alertó de que este cambio social “tan solo es el tejado del edificio”.