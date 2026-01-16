Un plan con un reto: 24 horas sin internet ni dispositivos

El Plan integral de bienestar digital, impulsado por la Xunta, propondrá al alumnado un reto de 24 horas sin usar internet ni dispositivos electrónicos, actualizará los currículos educativos y trabajará junto a empresas tecnológicas para sensibilizar sobre el “uso seguro” de las herramientas digitales en el ámbito escolar.

Así lo avanzó ayer en la Cidade da Cultura de Santiago el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, junto a representantes de centros escolares, universidad y de la comunidad educativa en general. El director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, dijo que el plan es “la hoja de ruta para impulsar el uso responsable de la tecnología y la convivencia saludable con los dispositivos digitales”, con el objetivo de “garantizar el bienestar emocional en la infancia y en la adolescencia y el buen clima de convivencia”.

Con un presupuesto de 7,4 millones de euros, el plan abarca un paquete de medio centenar de medidas para desarrollar a lo largo de cinco años, diseñadas con aportaciones de expertos en docencia, pedagogía, psicología, tecnología y medicina.

Esta hoja de ruta hasta 2030 se estructura en cinco ejes de actuación y seis dimensiones de impacto tecnológico, según la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa: conductas de riesgo y ciberseguridad; hábitos de vida saludables; garantía de los derechos y valores democráticos; convivencia escolar y familiar; aprendizaje y desarrollo cognitivo; y socialización y desarrollo personal.

Medidas

Se planifican actuaciones específicas dirigidas a centros educativos, alumnado, profesorado y familias, como el Contrato de vida digital. Vinculado a este contrato, se desarrollará el reto Apagón digital, mediante el cual el alumno participante se compromete a estar 24 horas sin usar internet y dispositivos electrónicos.

Asimismo, se incorporará un sistema de autoevaluación para el alumnado, denominado Modo consciente-ON, a través del cual el estudiante podrá identificar los compromisos cumplidos en el marco del uso responsable de internet.

El conselleiro destacó que “la complejidad del ecosistema digital actual hace imprescindible una acción coordinada entre todos los agentes que influyen en el bienestar digital de la infancia y de la adolescencia”, y anunció que el plan contempla acuerdos con el sector tecnológico para mejorar la “seguridad, privacidad y transparencia” de las herramientas informáticas.

Rodríguez defendió los contratos voluntarios entre centros educativos y alumnado para fomentar un uso responsable de las pantallas fuera del horario escolar y recalcó que se trata de una herramienta de apoyo solicitada por muchas familias. El Contrato de vida digital será voluntario y se firmará con el acuerdo familiar. “No se trata de un plan sencillo, pero va a ser tremendamente positivo para Galicia”, afirmó el conselleiro.